BZL: Gundersheim nähert sich dem Ufer, Marienborn festigt Platz zwei

Durch den Sieg gegen den unmittelbaren Konkurrenten VfR Nierstein wird es im Keller noch enger. – Foto: Michael Wolff

Der souveräne Tabellenführer SKC Barbaros Mainz empfing den SV Guntersblum und bleibt nach dem 2:1-Heimerfolg in der Rückrunde ungeschlagen. Der Tabellenzweite TuS Marienborn II bekam es mit TuS Wörrstadt zu tun und festigte seine Position mit einem 3:2-Sieg. Die Saulheimer, die in der Rückrunde erst ein Spiel verloren haben, konnten gegen den TSV Zornheim nur einen Punkt auf heimischen Rasen behalten. Der SV Horchheim traf auf den FSV Nieder-Olm und kassierte in der 86. Minute den 1:2-Endstand. Im Tabellenkeller kam es zum Duell zwischen VfL Fontana Finthen und dem FC Fortuna Mombach, welches die Finthener deutlich mit 5:0 ziehen konnten. Der TSV Gau-Odernheim II empfing die TSG Bretzenheim II und konnte durch die 2:3-Niederlage nicht den dritten Tabellenplatz erobern. Der VfR Nierstein bekam es mit dem VfL Gundersheim zu tun und musste eine 1:3-Heimpleite hinnehmen. Der TSV Mommenheim empfing die BFV Hassa Bingen und lassen die Binger durch den 3:2-Sieg weiter auf einen Erfolg warten.

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