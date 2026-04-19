 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

BZL: Gundersheim nähert sich dem Ufer, Marienborn festigt Platz zwei

SKC Barbaros Mainz in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen +++ Saulheim nur mit Remis +++ FC Fortuna Mombach und Hassa Bingen setzen Sieglos-Serie fort

von Marius Martinez · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser
Durch den Sieg gegen den unmittelbaren Konkurrenten VfR Nierstein wird es im Keller noch enger.
Durch den Sieg gegen den unmittelbaren Konkurrenten VfR Nierstein wird es im Keller noch enger. – Foto: Michael Wolff

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BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Am Wochenende kommt es zum 25. Spieltag der Bezirksliga.

Der souveräne Tabellenführer SKC Barbaros Mainz empfing den SV Guntersblum und bleibt nach dem 2:1-Heimerfolg in der Rückrunde ungeschlagen. Der Tabellenzweite TuS Marienborn II bekam es mit TuS Wörrstadt zu tun und festigte seine Position mit einem 3:2-Sieg. Die Saulheimer, die in der Rückrunde erst ein Spiel verloren haben, konnten gegen den TSV Zornheim nur einen Punkt auf heimischen Rasen behalten. Der SV Horchheim traf auf den FSV Nieder-Olm und kassierte in der 86. Minute den 1:2-Endstand. Im Tabellenkeller kam es zum Duell zwischen VfL Fontana Finthen und dem FC Fortuna Mombach, welches die Finthener deutlich mit 5:0 ziehen konnten. Der TSV Gau-Odernheim II empfing die TSG Bretzenheim II und konnte durch die 2:3-Niederlage nicht den dritten Tabellenplatz erobern. Der VfR Nierstein bekam es mit dem VfL Gundersheim zu tun und musste eine 1:3-Heimpleite hinnehmen. Der TSV Mommenheim empfing die BFV Hassa Bingen und lassen die Binger durch den 3:2-Sieg weiter auf einen Erfolg warten.

Alle Spiele im Überblick:

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
2
1
Abpfiff