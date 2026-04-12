BZL: FSV Saulheim bestätigt Top-Form, Abstand für Hassia wächst Top-Spiel ziwschen Guntersblum und Horchheim hat keinen Sieger +++ Barbaros Mainz und der FSV Saulheim setzen ihre Ungeschlagen-Serien weiter fort +++ FSV Nieder-Olm gegen Fontana Finthen endlich wieder mit Sieg +++ VfL Gundersheim erhöht Abstand auf Hassia von Marius Martinez · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Durch die Niederlage beträgt der Abstand der Hassia auf den 14. VfL Gundersheim nun sechs Punkte. – Foto: Timo Schlitz

Rheinhessen. Am Donnerstagabend fand ein Nachholspiel des 20. Spieltags der Bezirksliga statt. Am Freitag und am Sonntag starten die Mannschaften in den 24. Spieltag.

Am Donnerstagabend empfing der VfL Gundersheim den VfL Fontana Finthen im Rahmen eines Nachholspiels. Finthen konnte sich mit 4:1 durchsetzen und überholte mit dem Sieg den VfR Nierstein in der Tabelle. Am Freitagabend traf der SV Guntersblum auf den formstarken SV Horchheim. Die Horchheimer konnten ihre starke Form nicht bestätigen und sicherten sich einen späten Punktgewinn.