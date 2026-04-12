 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

BZL: FSV Saulheim bestätigt Top-Form, Abstand für Hassia wächst

Top-Spiel ziwschen Guntersblum und Horchheim hat keinen Sieger +++ Barbaros Mainz und der FSV Saulheim setzen ihre Ungeschlagen-Serien weiter fort +++ FSV Nieder-Olm gegen Fontana Finthen endlich wieder mit Sieg +++ VfL Gundersheim erhöht Abstand auf Hassia

von Marius Martinez · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Durch die Niederlage beträgt der Abstand der Hassia auf den 14. VfL Gundersheim nun sechs Punkte.
Durch die Niederlage beträgt der Abstand der Hassia auf den 14. VfL Gundersheim nun sechs Punkte. – Foto: Timo Schlitz

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BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Am Donnerstagabend fand ein Nachholspiel des 20. Spieltags der Bezirksliga statt. Am Freitag und am Sonntag starten die Mannschaften in den 24. Spieltag.

Am Donnerstagabend empfing der VfL Gundersheim den VfL Fontana Finthen im Rahmen eines Nachholspiels. Finthen konnte sich mit 4:1 durchsetzen und überholte mit dem Sieg den VfR Nierstein in der Tabelle.

Am Freitagabend traf der SV Guntersblum auf den formstarken SV Horchheim. Die Horchheimer konnten ihre starke Form nicht bestätigen und sicherten sich einen späten Punktgewinn.

Barbaros Mainz musste bei der TuS Wörrstadt antreten und manövrierte sich mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg weiter auf Meisterschaftskurs. Der FSV Saulheim traf auf die TSG Bretzenheim II und konnte auch seine Serie mit einem 3:1-Sieg fortsetzen. Die TuS musste ihrerseits beim BFV Hassa Bingen antreten und gewann deutlich mit 5:1. Für die Hassia wird der Abstand zum rettenden Ufer immer größer. Der FSV Nieder-Olm empfing den VfL Fontana Finthen und konnte nach vier sieglosen Spielen einen 3:2-Heimsieg einfahren. Der VfL Gundersheim hatte den TSV Mommenheim zu Gast und behielt die drei Punkte mit einem 1:0-Erfolg zu Hause. Der Tabellenletzte Fortuna Mombach brauchte im Spiel gegen den TSV Gau-Odernheim II dringend Punkte, ging bei der 2:3-Niederlage jedoch leer aus. Gau-Odernheim II präsentiert sich mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen zum Jahresstart in guter Verfassung. Der VfR Nierstein erwartet im Heimspiel den TSV Zornheim. Die Zornheimer zeigen sich in der Rückrunde formverbessert und verloren nur eins ihrer vergangenen fünf Spiele.

Alle Spiele im Überblick:

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
1
1
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
3
2
Abpfiff