BZL: Fontanas fataler Fehlstart

Mainz. Fontana Finthen hat den Start in die Bezirksliga Rheinhessen total verpatzt. Mit null Punkten und 1:10 Toren ist der Ex-Verbandsligist nach vier Spieltagen Tabellenletzter. „Vier Niederlagen zu Beginn der Saison sind für uns auch Neuland“, verrät Trainer Maciek Debinski. „Wir sind gut beraten, Ruhe zu bewahren und mit der Situation ordentlich umzugehen. Dazu zählt auch eine ehrliche und transparente Kommunikation. Wir analysieren die Spiele und ziehen unsere Schlüsse daraus.“
Aber wo genau sieht der Übungsleiter die Gründe für den kapitalen Fehlstart? „Jedes Spiel hatte seinen eigenen Charakter – und doch hatten alle Spiele eine Parallele. Unser Auftaktprogramm war bestückt mit sehr starken Teams. Horchheim ist kontinuierlich seit Jahren unter den Top zwei und hätte es somit auch verdient aufzusteigen. Barbaros hat auf dem Papier eine Verbandsliga-Mannschaft. Und Marienborn II ist eine junge und talentierte Mannschaft, die immer wieder Spieler für Ali Cakici in der Verbandsliga ausbildet.“ Die Überzeugung des 40-Jährigen: „In allen Spielen waren es Nuancen, die den Unterschied ausgemacht haben. Mit etwas Glück nehmen wir daraus fünf bis sieben Punkte mit.“ Bei der jüngsten 0:3-Pleite in Mommenheim seien seine Jungs „bis zum Gegentor näher am 1:0“ gewesen – „anschließend hat man gemerkt, dass wir eine psychologische Hypothek mit uns tragen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Blockade im Kopf zu lösen und unsere Stärken wieder zum Vorschein zu bringen. Wir besitzen unsere Qualitäten, zweifelsohne“. Ziel sei es, „diese wieder auf den Platz zu bringen“.
Vor allem im Sturm scheint die Fontana der Schuh zu drücken. Sind es schlicht verheerende Abschlussschwächen – oder fehlt ein Stück weit an Qualität? „Ich bin kein Freund davon, einzelne Mannschaftsteile verantwortlich zu machen“, stellt Debinski klar, der zu seiner aktiven Zeit das Tor in Gonsenheim (Landesliga), Finthen (Landesliga/Verbandsliga), Schornsheim und Nieder-Olm (jeweils Bezirksliga) sowie Kastel 06 (Gruppenliga) hütete. „Wir verteidigen gemeinsam und wir greifen auch gemeinsam an. Ein Stürmer kann nur glänzen, wenn er von hinten richtig eingesetzt wird. Und eine Verteidigung steht nur sicher, wenn der Angriff gut anläuft und mit nach hinten arbeitet.“ Sein Credo: „Jeder Mannschaftsteil ist jetzt gefordert, diese Dinge wieder besser zu machen.“
Auf die Frage, ob denn der holprige Start für ihn überraschend kommt, antwortet der Fontana-Coach: „Nicht nur wir wollen gewinnen. Die Bezirksliga ist dieses Jahr ausgeglichener denn je. Entsprechend sind wir ambitioniert und doch demütig in die Saison gegangen.“
Und was ist mit den Sommertransfers? Kann es sein, dass die nicht eingeschlagen haben? „Alle Neuzugänge haben sich super integriert“, betont Debinski, der die Finther seit 2021 trainiert. „Eine sportlich vollumfängliche Bewertung ist nach vier Spieltagen jedoch zu früh – und auch aktuell nicht förderlich.“ Bleibt die Frage, ob angesichts des Null-Punkte-Starts jetzt sogar der Abstieg in die A-Klasse droht. „Grundsätzlich sollte man nie einen Klassenerhalt als selbstverständlich ansehen – egal wie die Ambitionen sein mögen“, urteilt der Gonsenheimer. „Wir haben jetzt noch 26 Spieltage, um unsere Tabellensituation zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass wir mit einem homogenen und geschlossenen Kollektiv unsere schlechte Lage verbessern werden.“