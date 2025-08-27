BZL: Fontanas fataler Fehlstart

Mainz. Fontana Finthen hat den Start in die Bezirksliga Rheinhessen total verpatzt. Mit null Punkten und 1:10 Toren ist der Ex-Verbandsligist nach vier Spieltagen Tabellenletzter. „Vier Niederlagen zu Beginn der Saison sind für uns auch Neuland“, verrät Trainer Maciek Debinski. „Wir sind gut beraten, Ruhe zu bewahren und mit der Situation ordentlich umzugehen. Dazu zählt auch eine ehrliche und transparente Kommunikation. Wir analysieren die Spiele und ziehen unsere Schlüsse daraus.“

Aber wo genau sieht der Übungsleiter die Gründe für den kapitalen Fehlstart? „Jedes Spiel hatte seinen eigenen Charakter – und doch hatten alle Spiele eine Parallele. Unser Auftaktprogramm war bestückt mit sehr starken Teams. Horchheim ist kontinuierlich seit Jahren unter den Top zwei und hätte es somit auch verdient aufzusteigen. Barbaros hat auf dem Papier eine Verbandsliga-Mannschaft. Und Marienborn II ist eine junge und talentierte Mannschaft, die immer wieder Spieler für Ali Cakici in der Verbandsliga ausbildet.“ Die Überzeugung des 40-Jährigen: „In allen Spielen waren es Nuancen, die den Unterschied ausgemacht haben. Mit etwas Glück nehmen wir daraus fünf bis sieben Punkte mit.“ Bei der jüngsten 0:3-Pleite in Mommenheim seien seine Jungs „bis zum Gegentor näher am 1:0“ gewesen – „anschließend hat man gemerkt, dass wir eine psychologische Hypothek mit uns tragen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Blockade im Kopf zu lösen und unsere Stärken wieder zum Vorschein zu bringen. Wir besitzen unsere Qualitäten, zweifelsohne“. Ziel sei es, „diese wieder auf den Platz zu bringen“.