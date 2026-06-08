BZL-Einteilung: Plattling wieder im Osten - 5 Aufsteiger im Westen

Die Einteilung der beiden Bezirksligen – Foto: Grafik Sedlmaier

Zumindest für die Einteilung der beiden Bezirksligen ist die Relegation nahezu wunschgemäß verlaufen. Zwar hat der FC Ergolding trotz einer starken Performance den Sprung in die Landesliga denkbar knapp verpasst und damit auch die Klassenerhaltshoffnung des TV Geisenhausen zerstört, zumindest gibt es aber heuer keine Härtefälle.



Die SpVgg Plattling ist der einzige Klub, der umgruppiert wird - was aber bei den Isarstädtern alles andere als negativ aufgenommen wird. "Die Bezirksliga West ist sportlich und spielerisch sehr stark besetzt — mit Mannschaften die richtig gute Kicker in ihren Reihen haben. Umso zufriedener können wir als Aufsteiger mit unserem neunten Tabellenplatz sein. Mit der Umgruppierung in die Bezirksliga Ost wird die Aufgabe sicher nicht leichter, denn dort warten viele etablierte Bezirksligamannschaften und sehr starke Aufsteiger auf uns, die sich auch personell gut verstärkt haben. Trotzdem freuen wir uns sehr auf mehr regionale Duelle und wissen gleichzeitig, dass wir Woche für Woche hart arbeiten müssen, um auch in der neuen Staffel bestehen zu können", gibt Manager Michael Breu zu Protokoll.