BZL: Dersim gewinnt Topspiel und stürzt Spitzenreiter - Stern nun vorn

Am Sonntag stand der 10. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Im Duell der Aufsteiger mussten sich die Zuschauer in der Bergiusstraße lang mit einem 0:0 begnügen, doch kurz vor Ende der Partie traf Fatih Akyüz für die Hausherren und sorgte für einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

Der FC Spandau 06 war am Sonntagmittag dem ersten Punktgewinn der neuen Saison nah, gereicht hat es aber dennoch nicht. Im Heimspiel gegen Johannisthal II glich der Tabellenletzte zwei Rückstände aus, kassierte in der 68. Minute das 2:3 und konnte nicht noch einmal zurückschlagen.

Stern 1900 II geriet in Spandau früh in Rückstand, doch das Spitzenteam der Liga drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit und ging mit einem 2-Tore-Vorsprung in die Pause. Im zweiten Spielabschnitt kämpfte sich Blau-Weiss wieder ran, glich zwischenzeitlich aus, doch die Gäste aus Steglitz zogen das Spiel dank des Doppelpacks von Yannick Woithe auf ihre Seite und grüßen nun von der Tabellenspitze. ---

Duell der zweiten Mannschaften: Lichtenberg 47 II traf schon nach wenigen Sekunden erstmals gegen Schöneberg II, profitierte anschließend von einem Platzverweis für die Gäste. In Überzahl entschied 47 das Spiel Mitte der zweiten Halbzeit. ---

Der BFC Südring Amed hat am Wochenende gepatzt. Dabei ging der Mitfavorit um den Aufstieg zunächst noch in Führung, doch Rotation drehte die Partie, führte eine gute Viertelstunde vor Ende mit 1:3. Südring kam nochmal ran, konnte letztlich aber keine Punkte holen und rutscht auf Rang fünf ab. ---

Sport-Union und Blau-Gelb spielten sich zu Saisonbeginn in die Spitzengruppe, mussten dann ordentlich federn lassen. Im direkten Duell konnten sich nun die Gäste aus Weißensee mit je einem frühen und einem späten Treffer durchsetzen. ---

Der Lichtenrader BC wurde seiner Favoritenrolle in Blankenburg gerecht, schlug die SG dank der Tore von Nico Hauf und Mario Krasucki im zweiten Durchgang. Blankenburg rutscht wieder einen Rang ab, während der LBC nun auf einem Aufstiegsplatz steht. ---

Im Topspiel des Spieltags hat der BSV Dersim Spitzenreiter Anadoluspor gestürzt. Milos Savkovic und Argjent Kraniqi trafen für die Hausherren, die nun Vierter sind und nur noch zwei Punkte hinter Anadoluspor liegen.

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

