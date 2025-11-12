 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der Spieltag
Archiv – Foto: Ralf Seedorff

BZL: Dersim gewinnt Topspiel und stürzt Spitzenreiter - Stern nun vorn

10. Spieltag im Überblick

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag stand der 10. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 09.11.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
2
3
Abpfiff

Der FC Spandau 06 war am Sonntagmittag dem ersten Punktgewinn der neuen Saison nah, gereicht hat es aber dennoch nicht. Im Heimspiel gegen Johannisthal II glich der Tabellenletzte zwei Rückstände aus, kassierte in der 68. Minute das 2:3 und konnte nicht noch einmal zurückschlagen.

---

So., 09.11.2025, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
1
0
Abpfiff

Im Duell der Aufsteiger mussten sich die Zuschauer in der Bergiusstraße lang mit einem 0:0 begnügen, doch kurz vor Ende der Partie traf Fatih Akyüz für die Hausherren und sorgte für einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

---

So., 09.11.2025, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
3
5
Abpfiff

Stern 1900 II geriet in Spandau früh in Rückstand, doch das Spitzenteam der Liga drehte die Partie noch in der ersten Halbzeit und ging mit einem 2-Tore-Vorsprung in die Pause. Im zweiten Spielabschnitt kämpfte sich Blau-Weiss wieder ran, glich zwischenzeitlich aus, doch die Gäste aus Steglitz zogen das Spiel dank des Doppelpacks von Yannick Woithe auf ihre Seite und grüßen nun von der Tabellenspitze.

---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
4
1
Abpfiff

Duell der zweiten Mannschaften: Lichtenberg 47 II traf schon nach wenigen Sekunden erstmals gegen Schöneberg II, profitierte anschließend von einem Platzverweis für die Gäste. In Überzahl entschied 47 das Spiel Mitte der zweiten Halbzeit.

---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
2
3
Abpfiff

Der BFC Südring Amed hat am Wochenende gepatzt. Dabei ging der Mitfavorit um den Aufstieg zunächst noch in Führung, doch Rotation drehte die Partie, führte eine gute Viertelstunde vor Ende mit 1:3. Südring kam nochmal ran, konnte letztlich aber keine Punkte holen und rutscht auf Rang fünf ab.

---

So., 09.11.2025, 14:15 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
0
2
Abpfiff

Sport-Union und Blau-Gelb spielten sich zu Saisonbeginn in die Spitzengruppe, mussten dann ordentlich federn lassen. Im direkten Duell konnten sich nun die Gäste aus Weißensee mit je einem frühen und einem späten Treffer durchsetzen.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
0
2
Abpfiff

Der Lichtenrader BC wurde seiner Favoritenrolle in Blankenburg gerecht, schlug die SG dank der Tore von Nico Hauf und Mario Krasucki im zweiten Durchgang. Blankenburg rutscht wieder einen Rang ab, während der LBC nun auf einem Aufstiegsplatz steht.

---

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
2
1
Abpfiff

Im Topspiel des Spieltags hat der BSV Dersim Spitzenreiter Anadoluspor gestürzt. Milos Savkovic und Argjent Kraniqi trafen für die Hausherren, die nun Vierter sind und nur noch zwei Punkte hinter Anadoluspor liegen.

---

