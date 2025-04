Donat Bodog von Fontana Finthen versucht den Schuss von Guntersblums Salim Agadad zu blocken. Foto: Kristina Schäfer/hbz – Foto: Kristina Schäfer/hbz

BZL: Der Abstiegskampf bleibt spannend In der Bezirksliga zittern noch zahlreiche Teams um Klassenerhalt +++ VfR Nierstein und TSV Zornheim landen Kantersiege +++ TuS Neuhausen meistert auch die Hürde beim FC Aksu Mainz und steuert die Meisterschaft an Verlinkte Inhalte BZL Rheinhessen Marienborn II Nierstein Nieder-Olm Gundersheim + 12 weitere

Rheinhessen. Fünf Spieltage vor Saisonschluss in der Bezirksliga Rheinhessen zittern noch fünf Teams aus dem Kreis Mainz-Bingen um den Klassenverbleib. Vom Tabellenzehnten Nierstein bis zum Vierzehnten Oppenheim kann sich niemand sicher sein. Gut möglich, dass neben Schlusslicht Alzey und Ataspor Worms zwei weitere Teams in die A-Klasse runter müssen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Es wurde viel gekämpft, aber am Ende war es ein souveräner Dreier“, erläuterte TSV-Vize Fabian Tautenhahn. „Wir haben es geschafft, nur eine Chance zuzulassen. Die Mannschaft war top eingestellt von Fabian Meurer, Dennis Petermann und Holger Hedderich – wir sind superglücklich.“ Alzeys Abdoulie Kinteh sah wegen Foulspiels die Rote Karte (81.). Tore: 1:0 Luis Spang (8.), 2:0 Antonio Garro (39.), 3:0 Spang (44.), 4:0 Luis Grohmann (49.), 5:0 Nils Horn (50.), 6:0 Arian Mansouri (58.), 7:0 Antonio Agati (68.), 8:0 Dennis König (79., Elfmeter). Zuschauer: 80.

Ein verdienter Sieg der Horchheimer“, resümierte Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow. „In Sachen Handlungsschnelligkeit und Durchsetzungsvermögen waren sie heute einfach besser.“ Horchheims Chefcoach Sascha Löcher hatte an der Vorstellung seiner Jungs denn auch nichts auszusetzen. „In einem guten Bezirksliga-Spiel haben wir vielleicht um ein Tor zu hoch gewonnen“, machte Löcher deutlich. „Wir waren sehr konzentriert und griffig gegen den Ball – und mit Ball haben wir immer wieder ein hohes Tempo an den Tag gelegt.“ Auf die Frage, wie er die Ausgangssituation im Aufstiegsrennen beurteilt, erklärte der SVH-Coach: „Neuhausen spielt super konstant und führt die Tabelle klar an. Bei uns stehen die Zeichen auf Relegation, darauf arbeiten wir jetzt hin – top vorbereitet und mit Rückenwind in die Aufstiegsspiele zu gehen.“ Tore: 0:1 Domenico Gagliardi (13.), 1:1 Marcel Hoffmann (14.), 1:2 Oguzhan Levent (38., Foulelfer), 1:3 Niklas Voll (58.), 1:4 Finn Cleres (83.). Zuschauer: 160.

Ataspor hatte an der Bachgasse keine Chance. „Ein auch in der Höhe verdienter Sieg in einem stets fairen Spiel“, gab VfR-Coach Nico Augustin zu Protokoll. Tore: 1:0 Micha Knöll (7.), 2:0 Pascal Ries (13.), 3:0 Michael Steffens (25.), 4:0 Leon Lurkin (28.), 5:0 Ries (29.), 6:0 Domi Takken (33.), 7:0 Lurkin (44.), 8:0 Ries (52.), 9:0 Steffens (55.), 10:0 Tobias Kerz (62.), 11:0 Ries (65.), 11:1 Igor Grosu (76.) Zuschauer: 110.

Die Gundersheimer trafen auf einen dankbaren Gegner. Denn der amtierende Vizemeister sprühte nicht gerade vor Esprit. „Man merkt uns an, dass die Luft raus ist“, so das knappe Fazit des Nieder-Olmer Vorsitzenden Christoph Loré, dessen Jungs nicht verhindern konnten, dass die Gäste in den letzten 20 Minuten das Ding komplett drehten. Tore: 1:0 Denis Lang (51., Handelfmeter), 1:1, 1:2 Omran Chehab (65., 80.), 1:3 Tim Malkmus (88.). Zuschauer: 50.

„Leider haben wir ein verspätetes Ostergeschenk zum Ausgleich verteilt“, ärgerte sich Guntersblums Coach Marian Saar. „Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit habe ich klare Vorteile auf unserer Seite gesehen – aber wir waren im letzten Drittel zu ungenau, um das Spiel zu ziehen.“ Tore: 1:0 Luke Vollrath (46.), 1:1 Wahab Ahmed (68.). Zuschauer: 170.

„Ein sehr hitziges Spiel auf Augenhöhe“, kommentierte Umut Can Sugecmez, Sportlicher Leiter von Aksu. „Leider konnten wir unsere Chancen nicht nutzen, während die Neuhausener vor dem Tor eiskalt agiert haben. Man muss jedoch auch erwähnen, dass die Unparteiischen viele fragwürdige Entscheidungen getroffen haben, die den Spielverlauf spürbar beeinflusst haben.“ „Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel gegen einen fußballerisch sehr, sehr guten Gegner“, analysierte Neuhausens Sportlicher Leiter Dennis Dell. „Aksu hat uns alles abverlangt. Wir haben den Gegner allerdings auch immer wieder durch unnötige direkte Gegentore nach der Führung stark gemacht.“ So kam es, dass der Kick auf dem Kunstrasenplatz auf der Mombacher Sportanlage "Auf der Langen Lein" bis zum Ende offen war. „Wir sind glücklich über die drei dennoch verdienten Punkte“, resümierte Dell. Tore: 0:1 Eigentor Mahdi Mehnatgir (5.), 1:1 Kadir Aygurlu (13.), 1:2 Philip Bach (36.), 1:3 Maurizio Scherer (53.), 2:3 Mehnatgir (63.), 2:4 Bach (72.) 3:4 Mehnatgir (75.) 3:5 Kevin Bernhardt (90.+3). Zuschauer: 110.

„Gute Trainingswoche ist gleich gutes Spiel“, schwärmte TuS-Co-Trainer Philip Spieckermann. „Wir wussten, heute geht es nochmal um was und dass Mommenheim unangenehm ist und die Punkte braucht. Wir haben uns darauf eingestellt und bis auf Standards sind die Gäste kaum gefährlich geworden – ein klarer Arbeitssieg.“ TSV-Coach Sven Liebisch: „Durch zwei individuelle Fehler im Spielaufbau hat sich leider das Spiel gedreht. Bis dahin waren wir sehr gut drin. Marienborn hat die Umschalter überragend gespielt, wir waren nicht klar genug im letzten Drittel. Es hätte auch 4:4 ausgehen können.“ Maximal bitter sei gewesen, dass kurzfristig Kurtagic und Göbig ausgefallen seien, „sodass wir hinten raus nicht mehr genügend Power hatten“. Tore: 0:1 Sascha Stüber (21.), 1:1 Armin Paulus (32.), 2:1 Alexander Markiefka (55.), 3:1 Tobias Schuh (86.). Zuschauer: 120.