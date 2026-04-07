BZL: Bretzenheimer Kabinendonner zum Sieg, Spielabsage in Guntersblum

Fortuna-Abteilungsleiter Johann Grabowski erläuterte, man habe „keine Mannschaft zusammen bekommen – Kranke, Verletzte und Urlauber. Und Guntersblum wollte das Spiel nicht verlegen.“ Daher gehe die Partie kampflos an den SVG.

Guntersblums Trainer Marian Saar fand den Ausfall an Gründonnerstag „natürlich schade, da ein Heimspiel vor einem Feiertag etwas Besonderes für uns gewesen wäre und wir gerne gespielt hätten“.