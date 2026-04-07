BZL: Bretzenheimer Kabinendonner zum Sieg, Spielabsage in Guntersblum

Mainz. Durch einen 3:0-Erfolg gegen Kellerkind Hassia Bingen hat sich die TSG Bretzenheim 46 II in einem Nachholspiel der Bezirksliga Rheinhessen auf Platz sieben verbessert. Dagegen musste das Duell des SV Guntersblum gegen Schlusslicht Fortuna Mombach abgesagt werden.
„Das war keine gute erste Halbzeit von uns“, kritisierte Bretzenheims Teammanager Volker Müller. „Positiv war, wie die Mannschaft die Kabinenansprache unseres Trainerteams angenommen und umgesetzt hat. Am Ende kam ein verdienter Arbeitssieg heraus.“
Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira: „Wir waren gut im Spiel und in Halbzeit eins ebenbürtig. Wir hatten zwei Chancen, um mit 1:0 in Führung zu gehen – und machen diese nicht. In der zweiten Halbzeit ging bei uns die Kraft ein bisschen weg. Da war Bretzenheim dann abgezockt.“
Tore: 1:0 Chris Meyer (65.), 2:0 Paul Wrobel (75.), 3:0 Olivier Basler (76.).
Fortuna-Abteilungsleiter Johann Grabowski erläuterte, man habe „keine Mannschaft zusammen bekommen – Kranke, Verletzte und Urlauber. Und Guntersblum wollte das Spiel nicht verlegen.“ Daher gehe die Partie kampflos an den SVG.
Guntersblums Trainer Marian Saar fand den Ausfall an Gründonnerstag „natürlich schade, da ein Heimspiel vor einem Feiertag etwas Besonderes für uns gewesen wäre und wir gerne gespielt hätten“.