 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

BZL: Bretzenheimer Kabinendonner zum Sieg, Spielabsage in Guntersblum

Nachholspiele: Während die Bretzenheimer durch den Dreier gegen Kellerkind Hassia Bingen Abstand zur roten Zone gewinnen, fährt der SV Guntersblum die volle Punktausbeute gegen Schlusslicht FC Fortuna Mombach am grünen Tisch ein

von Michael Heinze · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Haris Hadziric (rechts) drehte mit drei Torvorlagen gegen die Binger Hassia am Ostermontag richtig auf. Links im Bild aus dem Hinspiel: Benian Yurdukal.
Haris Hadziric (rechts) drehte mit drei Torvorlagen gegen die Binger Hassia am Ostermontag richtig auf. Links im Bild aus dem Hinspiel: Benian Yurdukal. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

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BZL Rheinhessen
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Mainz. Durch einen 3:0-Erfolg gegen Kellerkind Hassia Bingen hat sich die TSG Bretzenheim 46 II in einem Nachholspiel der Bezirksliga Rheinhessen auf Platz sieben verbessert. Dagegen musste das Duell des SV Guntersblum gegen Schlusslicht Fortuna Mombach abgesagt werden.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
3
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Abpfiff

„Das war keine gute erste Halbzeit von uns“, kritisierte Bretzenheims Teammanager Volker Müller. „Positiv war, wie die Mannschaft die Kabinenansprache unseres Trainerteams angenommen und umgesetzt hat. Am Ende kam ein verdienter Arbeitssieg heraus.“

Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira: „Wir waren gut im Spiel und in Halbzeit eins ebenbürtig. Wir hatten zwei Chancen, um mit 1:0 in Führung zu gehen – und machen diese nicht. In der zweiten Halbzeit ging bei uns die Kraft ein bisschen weg. Da war Bretzenheim dann abgezockt.“

Tore: 1:0 Chris Meyer (65.), 2:0 Paul Wrobel (75.), 3:0 Olivier Basler (76.).

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Guntersblum
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FC Fortuna Mombach
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Abgesagt

Fortuna-Abteilungsleiter Johann Grabowski erläuterte, man habe „keine Mannschaft zusammen bekommen – Kranke, Verletzte und Urlauber. Und Guntersblum wollte das Spiel nicht verlegen.“ Daher gehe die Partie kampflos an den SVG.

Guntersblums Trainer Marian Saar fand den Ausfall an Gründonnerstag „natürlich schade, da ein Heimspiel vor einem Feiertag etwas Besonderes für uns gewesen wäre und wir gerne gespielt hätten“.