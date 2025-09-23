BZL: Blau-Gelb und Sport-Union makellos, Stern 1900 gewinnt Topspiel

Am Sonntag stand der 4. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Spandau 06 muss hingegen weiter auf den ersten Zähler warten. Auch gegen den Lichtenrader BC war das Schlusslicht chancenlos. Nach nicht einmal zwei gespielten Minuten führten die Gäste bereits mit 0:2, Max Ullrich traf in den Anfangssekunden doppelt, legte nach einer Viertelstunde das 0:3 nach. Lars Wachsmundt, Vasile Morari und Tobias Geisler trafen ebenfalls für den LBC.

Die SG Rotation Prenzlauer Berg ist in der neuen Saison angekommen. Bei den Sportfreunden Johannisthal II konnten die bis dahin noch punktlosen Prenzlberger den ersten Dreier einfahren. Mustapha Afegbokhai Hussaini erzielte das entscheidende Tor in der 8. Minute der Nachspielzeit.

Blau-Gelb bleibt das Team der Stunde, konnte auch das vierte Ligaspiel für sich entscheiden. Bei Sperber Neukölln brachte Marces Kwella die Gäste früh in Führung. Nach dem Ausgleich durch Ertugrul Erol traf Lauri Layouni zur erneuten Führung für den Spitzenreiter. Marces Kwella traf in der Folge erneut zwei Mal, auch Kevin Pflaumer durfte sich in die Torschützenliste eintragen. ---

Aufsteiger Viktoria Mitte und Anadoluspor sind gut in die Saison gestartet. Im direkten Duell war für Mitte nun aber nichts zu holen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schoss Mohamed Milarch Anadoluspor in der 47. Minute in Führung. Wenige Sekunden später zappelte der Ball erneut im Netz, Faruk Sözen traf. Noch vor der Stundenmarke erhöhte Sözen auf 0:3. In den Schlussminuten schraubten Muhammed Nas und erneut Sözen das Ergebnis weiter in die Höhe. ---

Neben Blau-Gelb ist auch Sport-Union der perfekte Saisonstart geglückt. Im Heimspiel gegen Lichtenberg 47 II drehte der Tabellenzweite einen zweimaligen Rückstand durch Tore von Can Eryigit (25. und 44.) und Jeann Carlos Ferreira Da Silva Costa (90.+3) und holte im vierten Spiel den vierten Sieg. ---

Die SG Blankenburg hat am Sonntag den ersten Punktgewinn feiern dürfen. Im Heimspiel gegen Schöneberg II reichte es zu einem Unentschieden. Die Gäste führten früh, Blankenburg drehte vor der Pause die Partie. Im zweiten Durchgang glich Schöneberg aus und führte schließlich selber erneut, ehe Raphael Kreuter in der 81. Minute den 3:3-Endstand herstellte. ---

Im Topspiel musste sich der BSV Dersim zu Hause Stern 1900 II geschlagen geben. Salvatore Mancusi, Yannick Woithe und Alhassane Kante trafen in den ersten 30 Minuten für die Gäste. Kemal Asanovic konnte im zweiten Abschnitt zwar verkürzen, doch Kante machte den Deckel in den Schlussminuten drauf.

---

Nach dem überraschenden Sieg gegen Dersim war BW Spandau am Sonntag beim BFC Südring Amed chancenlos. Nimer El-Rayan (3 Tore), Jamal Ghazaleh (2), Baver Azboy und Metin Gürbüz sorgten für ein klares 7:1. Spandaus Tor erzielte Nico Sader. ---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login