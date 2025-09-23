 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligavorschau
Foto: Sebastian Räppold

BZL: Blau-Gelb und Sport-Union makellos, Stern 1900 gewinnt Topspiel

4. Spieltag im Überblick

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag stand der 4. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 21.09.2025, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
0
1
Abpfiff

Die SG Rotation Prenzlauer Berg ist in der neuen Saison angekommen. Bei den Sportfreunden Johannisthal II konnten die bis dahin noch punktlosen Prenzlberger den ersten Dreier einfahren. Mustapha Afegbokhai Hussaini erzielte das entscheidende Tor in der 8. Minute der Nachspielzeit.

---

So., 21.09.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
1
6
Abpfiff

Spandau 06 muss hingegen weiter auf den ersten Zähler warten. Auch gegen den Lichtenrader BC war das Schlusslicht chancenlos. Nach nicht einmal zwei gespielten Minuten führten die Gäste bereits mit 0:2, Max Ullrich traf in den Anfangssekunden doppelt, legte nach einer Viertelstunde das 0:3 nach. Lars Wachsmundt, Vasile Morari und Tobias Geisler trafen ebenfalls für den LBC.

---

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
2
5
Abpfiff

Blau-Gelb bleibt das Team der Stunde, konnte auch das vierte Ligaspiel für sich entscheiden. Bei Sperber Neukölln brachte Marces Kwella die Gäste früh in Führung. Nach dem Ausgleich durch Ertugrul Erol traf Lauri Layouni zur erneuten Führung für den Spitzenreiter. Marces Kwella traf in der Folge erneut zwei Mal, auch Kevin Pflaumer durfte sich in die Torschützenliste eintragen.

---

So., 21.09.2025, 13:45 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
0
5
Abpfiff

Aufsteiger Viktoria Mitte und Anadoluspor sind gut in die Saison gestartet. Im direkten Duell war für Mitte nun aber nichts zu holen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schoss Mohamed Milarch Anadoluspor in der 47. Minute in Führung. Wenige Sekunden später zappelte der Ball erneut im Netz, Faruk Sözen traf. Noch vor der Stundenmarke erhöhte Sözen auf 0:3. In den Schlussminuten schraubten Muhammed Nas und erneut Sözen das Ergebnis weiter in die Höhe.

---

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
3
2
Abpfiff

Neben Blau-Gelb ist auch Sport-Union der perfekte Saisonstart geglückt. Im Heimspiel gegen Lichtenberg 47 II drehte der Tabellenzweite einen zweimaligen Rückstand durch Tore von Can Eryigit (25. und 44.) und Jeann Carlos Ferreira Da Silva Costa (90.+3) und holte im vierten Spiel den vierten Sieg.

---

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
3
3
Abpfiff

Die SG Blankenburg hat am Sonntag den ersten Punktgewinn feiern dürfen. Im Heimspiel gegen Schöneberg II reichte es zu einem Unentschieden. Die Gäste führten früh, Blankenburg drehte vor der Pause die Partie. Im zweiten Durchgang glich Schöneberg aus und führte schließlich selber erneut, ehe Raphael Kreuter in der 81. Minute den 3:3-Endstand herstellte.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
1
4
Abpfiff

Im Topspiel musste sich der BSV Dersim zu Hause Stern 1900 II geschlagen geben. Salvatore Mancusi, Yannick Woithe und Alhassane Kante trafen in den ersten 30 Minuten für die Gäste. Kemal Asanovic konnte im zweiten Abschnitt zwar verkürzen, doch Kante machte den Deckel in den Schlussminuten drauf.

---

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
7
1
Abpfiff

Nach dem überraschenden Sieg gegen Dersim war BW Spandau am Sonntag beim BFC Südring Amed chancenlos. Nimer El-Rayan (3 Tore), Jamal Ghazaleh (2), Baver Azboy und Metin Gürbüz sorgten für ein klares 7:1. Spandaus Tor erzielte Nico Sader.

---

