BZL: Barbaros marschiert vorne weg, Saulheim jagt Marienborn

Der TSV Gau-Odernheim II (graue Trikots) will mit einem Sieg gegen die TSG Bretzenheim II Tabellenplatz drei angreifen. Der derzeitige Tabellendritte FSV Saulheim spielt parallel gegen den TSV Zornheim. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

Der souveräne Tabellenführer SKC Barbaros Mainz empfängt den SV Guntersblum. Barbaros ist in acht Spielen in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen. Der Tabellenzweite TuS Marienborn II bekommt es mit TuS Wörrstadt zu tun. Marienborn will den sechs Punkte Abstand auf den formstarken FSV Saulheim wahren. Die Saulheimer, die in der Rückrunde erst ein Spiel verloren haben, müssen gegen den TSV Zornheim antreten. Der SV Horchheim trifft auf den FSV Nieder-Olm. Für Horchheim gab es, nach zuletzt drei Siegen gegen den SV Guntersblum am vergangenen Spieltag nur ein 1:1. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zwischen VfL Fontana Finthen und dem FC Fortuna Mombach. Die Mombacher warten seit neun Spielen auf einen Sieg. Der TSV Gau-Odernheim II empfängt die TSG Bretzenheim II. Gau-Odernheim kann, nachdem sie am vergangenen Wochenende nur 1:1 gegen den TSV Mommenheim gespielt haben, mit einem Sieg und einem Saulheimer Patzer, Tabellenplatz drei erobern. Der VfR Nierstein bekommt es mit dem VfL Gundersheim zu tun. Nierstein kam in der vergangenen Woche nicht über ein 0:0 gegen den TSV Zornheim hinaus, Gundersheim konnte einen 1:0 Überraschungserfolg gegen den TSV Mommenheim feiern. Der TSV Mommenheim empfängt die BFV Hassa Bingen. Die Gäste warten seit elf Spielen auf einen Sieg.

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