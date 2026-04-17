 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

BZL: Barbaros marschiert vorne weg, Saulheim jagt Marienborn

SKC Barbaros Mainz in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen +++ TSV Gau-Odernheim II und der FSV Saulheim im Duell um Platz drei +++ FC Fortuna Mombach und Hassa Bingen wollen Sieglos-Serie beenden

von Marius Martinez · Heute, 12:21 Uhr · 0 Leser
Der TSV Gau-Odernheim II (graue Trikots) will mit einem Sieg gegen die TSG Bretzenheim II Tabellenplatz drei angreifen. Der derzeitige Tabellendritte FSV Saulheim spielt parallel gegen den TSV Zornheim.
Der TSV Gau-Odernheim II (graue Trikots) will mit einem Sieg gegen die TSG Bretzenheim II Tabellenplatz drei angreifen. Der derzeitige Tabellendritte FSV Saulheim spielt parallel gegen den TSV Zornheim. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

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Am Wochenende kommt es zum 25. Spieltag der Bezirksliga.

Der souveräne Tabellenführer SKC Barbaros Mainz empfängt den SV Guntersblum. Barbaros ist in acht Spielen in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen. Der Tabellenzweite TuS Marienborn II bekommt es mit TuS Wörrstadt zu tun. Marienborn will den sechs Punkte Abstand auf den formstarken FSV Saulheim wahren. Die Saulheimer, die in der Rückrunde erst ein Spiel verloren haben, müssen gegen den TSV Zornheim antreten. Der SV Horchheim trifft auf den FSV Nieder-Olm. Für Horchheim gab es, nach zuletzt drei Siegen gegen den SV Guntersblum am vergangenen Spieltag nur ein 1:1. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zwischen VfL Fontana Finthen und dem FC Fortuna Mombach. Die Mombacher warten seit neun Spielen auf einen Sieg. Der TSV Gau-Odernheim II empfängt die TSG Bretzenheim II. Gau-Odernheim kann, nachdem sie am vergangenen Wochenende nur 1:1 gegen den TSV Mommenheim gespielt haben, mit einem Sieg und einem Saulheimer Patzer, Tabellenplatz drei erobern. Der VfR Nierstein bekommt es mit dem VfL Gundersheim zu tun. Nierstein kam in der vergangenen Woche nicht über ein 0:0 gegen den TSV Zornheim hinaus, Gundersheim konnte einen 1:0 Überraschungserfolg gegen den TSV Mommenheim feiern. Der TSV Mommenheim empfängt die BFV Hassa Bingen. Die Gäste warten seit elf Spielen auf einen Sieg.

Alle Spiele im Überblick:

So., 19.04.2026, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
12:30

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
15:00