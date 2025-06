BZL aktuell: VfR Nierstein führt zur Pause

Rheinhessen. In der Bezirksliga steht der abschließende Spieltag in dieser Saison an. Bereits am Mittwochabend setzte sich der VfL Gundersheim gegen den FSV Saulheim mit 3:1 durch. Auch die TSG Bretzenheim II und RWO Alzey befinden sich schon in der Sommerpause, das abgeschlagene Schlusslicht tritt beim Tabellendritten nicht an.

Den Sonntag eröffnet um 12 Uhr die TuS Marienborn II beim Heimspiel gegen den FSV Oppenheim, zwei Stunden später empfängt der TSV Mommenheim den TSV Zornheim.

Ansonsten steht der Spieltag ganz im Zeichen des Fernduells zwischen Nierstein und Aksu um den sicheren zwölften Rang, der auch in der kommenden Saison einen Startplatz in der Bezirksliga garantiert. Aksu Mainz könnte nur noch im Falle eines Auswärtsdreiers beim FSV Nieder-Olm und gleichzeitiger Schützenhilfe von Fontana Finthen in Nierstein in Punkten mit seinem Konkurrenten um den Ligaerhalt gleichziehen und damit ein Entscheidungsspiel um das rettende Ufer erzwingen.

Der sicher gerettete SV Guntersblum duelliert sich mit einem längst abgestiegenen Gegner aus Worms - SuK Ataspor ist zu Gast. Beim vermeintlichen absoluten Topduell zwischen den beiden Wormser Rivalen TuS Neuhausen und SV Horchheim geht es nur noch um die goldene Ananas, Neuhausen ist seit vergangenem Sonntag Meister und der SVH geht in die Relegation zum Aufstieg in die Landesliga.

Alle Spiele im Überblick: