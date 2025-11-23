BZL aktuell: Spitze setzt sich weiter ab, Horchheim mit sieben Toren

Der SKC Barbaros holte sich durch den 4:0-Sieg gegen Fontana Finthen die Weihnachtsmeisterschaft der Bezirksliga. Sonntags hätte der Unterbau der TSG Bretzenheim gegen den Vorletzten Hassia Bingen eröffnen sollen, das Spiel wurde wegen den kalten Temperaturen abgesagt. Im Duell zwischen den Tabellenmittelfeld-Mannschaften Nieder-Olm und Guntersblum kam es zu einem 2:2-Remis. In Nierstein wusste der SV Horchheim zu überzeugen und gewann deutlich mit 7:0. Unten gegen oben hieß es im Spiel zwischen Saulheim und Mommenheim. Dort haben die Mommenheimer Federn gelassen und mit 1:2 verloren. Der VfL Gundersheim hätte mit einem Auswärtssieg in Zornheim den TSV überholen können, musste sich aber am Ende mit 3:2 geschlagen geben. Den Abschluss des Spieltags machte ein weiteres Kellerduell, welches TuS Wörrstadt auswärts bei Fortuna Mombach mit 2:0 für sich entschied.