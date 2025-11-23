 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Der TSV Mommenheim verliert auswärts in Saulheim mit 1:2 und vergrößert den Abstand auf die Spitze.
Der TSV Mommenheim verliert auswärts in Saulheim mit 1:2 und vergrößert den Abstand auf die Spitze. – Foto: Michael Wolff

BZL aktuell: Spitze setzt sich weiter ab, Horchheim mit sieben Toren

Barbaros holt sich die Weihnachtsmeisterschaft +++ Spiel zwsichen Bingen und Bretzenheim abgesagt +++ Mommenheim verliert weiter Anschluss an die Spitze +++ Horchheim gewinnt deutlich in Nierstein

Der SKC Barbaros holte sich durch den 4:0-Sieg gegen Fontana Finthen die Weihnachtsmeisterschaft der Bezirksliga. Sonntags hätte der Unterbau der TSG Bretzenheim gegen den Vorletzten Hassia Bingen eröffnen sollen, das Spiel wurde wegen den kalten Temperaturen abgesagt. Im Duell zwischen den Tabellenmittelfeld-Mannschaften Nieder-Olm und Guntersblum kam es zu einem 2:2-Remis. In Nierstein wusste der SV Horchheim zu überzeugen und gewann deutlich mit 7:0. Unten gegen oben hieß es im Spiel zwischen Saulheim und Mommenheim. Dort haben die Mommenheimer Federn gelassen und mit 1:2 verloren. Der VfL Gundersheim hätte mit einem Auswärtssieg in Zornheim den TSV überholen können, musste sich aber am Ende mit 3:2 geschlagen geben. Den Abschluss des Spieltags machte ein weiteres Kellerduell, welches TuS Wörrstadt auswärts bei Fortuna Mombach mit 2:0 für sich entschied.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 21.11.2025, 19:30 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
0
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
2
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
0
2
Abpfiff

23.11.2025, 18:12 Uhr
RedaktionAutor