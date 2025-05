BZL: Abstiegskampf spitzt sich zu

Nahe. Am 27. Spieltag in der Bezirksliga Nahe gab es an der Spitze keine Veränderungen. Primus Winterbach gab sich in Birkenfeld keinerlei Blößen. Die Verfolger Weinsheim und Planig lösten ihre Aufgaben ebenso. Für Guldenbachtal und Bockenau hat sich die Lage im Kampf gegen den Abstieg zugespitzt.