BZL 6: Vogelheim patzt bei TuSEM, Sterkrade 06/07 ringt RWE nieder

Gleich mit einem Knaller-Spiel startete die Bezirksliga, Gruppe 6 am Freitag in das Wochenende: Ligaprimus SV Burgaltendorf bezwang Verfolger VfB Frohnhausen dank eines späten Treffers in der Nachspielzeit, während Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr einmal mehr unter die Räder kam. Am Sonntag sorgte dann TuSEM Essen für eine Überraschung, als gegen Spitzenteam Vogelheimer SV ein unerwarteter Heimerfolg gelang. Die Reserve von Rot-Weiss Essen verliert derweil das Topspiel gegen die SpVgg Sterkrade 06/07, die somit bereits zum siebten Mal in Serie drei Punkte verzeichnet.
Gleich zum Auftakt des Wochenendes standen sich die Spitzenteams SV Burgaltendorf und der VfB Frohnhausen im direkten Duell gegenüber. Die Gäste, die mit einer herausragenden Bilanz von zehn ungeschlagenen Partien in Serie als Spitzenreiter in die Begegnung gingen, gastierten beim drei Ränge schlechter dastehenden Verfolger aus Frohnhausen. Aufgrund der zarten Punkte-Differenz von fünf Zählern war ein hochkarätiges Duell auf Augenhöhe nahezu vorbestimmt, bei dem schlussendlich der Ligaprimus die Nase vorne haben sollte:
Dank eines Dreierpacks von Top-Stürmer Laurin Kamperhoff verzeichnet der SVB einen am Ende denkbar knappen 3:2-Erfolg. Auf Seiten der Hausherren sorgten Mohamed Said und Komlan Agbegniadan für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Top-Knipser Kamperhoff, der das Siegtor erst spät in der Nachspielzeit erzielte, steht durch den Hattrick nun bei sage und schreibe 20 Saisontreffern, nach zwölf Einsätzen! Durch den Auswärtserfolg hält die Ungeschlagenen-Serie des Tabellenführers weiter an, wohingegen der VfB ein erstes Mal nach zuvor acht sieglosen Auftritten in Folge leer ausgeht.
Wesentlich weniger Spannung bot dagegen das Aufeinandertreffen zwischen Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr und SuS Haarzopf. Der Gastgeber, der nach seinem Landesliga-Abstieg im Sommer überhaupt nicht zurecht fand und mit einer Horror-Bilanz von zwölf Niederlagen aus zwölf Ligapartien in die Partie startete, sollte auch gegen Haarzopf nicht den Hauch einer Chance haben:
Maximilian Härtel, Matteo Viefhaus, Ben Ansorge und Ilyas-Aboulkacim Afaya stellten schon nach einer halben Stunde Spielzeit auf 4:0 für die Gäste, bevor BGÜ-Topstürmer Faithful Gold-Toluhi anschließend auf 1:4 verkürzte. Doch Hoffnung sollte keine mehr aufbekommen, schließlich besorgte SuS-Akteur Viefhaus noch vor der Pause den fünften Treffer für den Favoriten, ehe Michael Seidelmann per Doppelpack und Afaya mit Tagestreffer Nummer drei den 9:1-Endstand verantworteten. Für Überruhr ist es bereits das achte Saisonspiel mit mehr als acht Gegentreffern, weshalb der Absteiger bereits katastrophale 86 Gegentore verbucht. Haarzopf hingegen klettert auf Tabellenplatz sieben.
____
14. Spieltag
16.11.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Rot-Weiss Essen II
16.11.25 Dostlukspor Bottrop - Heisinger SV
16.11.25 Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen
16.11.25 DJK Arminia Lirich 1920 - FC Blau-Gelb Überruhr
16.11.25 SuS Haarzopf - SpVgg Steele
16.11.25 Fortuna Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
16.11.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fatihspor Essen 2001
16.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - TuSEM Essen 1926
16.11.25 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Königshardt
15. Spieltag
30.11.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Niederwenigern II
30.11.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Klosterhardt
30.11.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Lirich 1920
30.11.25 SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
30.11.25 Sportfreunde Königshardt - FC Blau-Gelb Überruhr
30.11.25 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Sterkrade 06/07
30.11.25 Heisinger SV - Fortuna Bottrop
30.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SuS Haarzopf
30.11.25 Rot-Weiss Essen II - Dostlukspor Bottrop