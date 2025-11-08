BZL 6: Vogelheim patzt bei TuSEM, Sterkrade 06/07 ringt RWE nieder

Gleich zum Auftakt des Wochenendes standen sich die Spitzenteams SV Burgaltendorf und der VfB Frohnhausen im direkten Duell gegenüber. Die Gäste, die mit einer herausragenden Bilanz von zehn ungeschlagenen Partien in Serie als Spitzenreiter in die Begegnung gingen, gastierten beim drei Ränge schlechter dastehenden Verfolger aus Frohnhausen. Aufgrund der zarten Punkte-Differenz von fünf Zählern war ein hochkarätiges Duell auf Augenhöhe nahezu vorbestimmt, bei dem schlussendlich der Ligaprimus die Nase vorne haben sollte:

Dank eines Dreierpacks von Top-Stürmer Laurin Kamperhoff verzeichnet der SVB einen am Ende denkbar knappen 3:2-Erfolg. Auf Seiten der Hausherren sorgten Mohamed Said und Komlan Agbegniadan für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Top-Knipser Kamperhoff, der das Siegtor erst spät in der Nachspielzeit erzielte, steht durch den Hattrick nun bei sage und schreibe 20 Saisontreffern, nach zwölf Einsätzen! Durch den Auswärtserfolg hält die Ungeschlagenen-Serie des Tabellenführers weiter an, wohingegen der VfB ein erstes Mal nach zuvor acht sieglosen Auftritten in Folge leer ausgeht.