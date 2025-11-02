BZL 6: Torreiches Remis im Topspiel, Spitzentrio gibt sich keine Blöße

Der zwölfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 ist am Sonntag ausgetragen worden, an der Tabellenspitze gab es keine Änderungen: Sowohl Spitzenreiter SV Burgaltendorf als auch Verfolger Vogelheimer SV werden ihrer Favoritenrolle in ihren jeweiligen Duellen eindrucksvoll gerecht und fahren klare Kantersiege ein. Das Topspiel zwischen den Tabellennachbarn Rot-Weiss Essen II und DJK Arminia Klosterhardt endet derweil in einem torreichen 3:3-Remis, wodurch die SpVgg Sterkrade 06/07 durch den eigenen Erfolg über den Heisinger SV auf den dritten Tabellenplatz vordringt.

Das war der zwölfte Spieltag:

Mit der Hoffnung auf drei Punkte waren sowohl Gastgeber Doktlukspor Bottrop als auch Herausforderer SpVgg Steele in das Auftaktspiel des zwölften Spieltags gegangen, schließlich trennten die beiden Kontrahenten vor Spielbeginn einzig sechs Punkte voneinander. Demnach war kein Favorit auszumachen, was sich dann auch auf dem Rasen widerspiegelte: In einem Aufeinandertreffen, dass insbesondere durch defensive Stabilität auf beiden Seiten geprägt war, gelang es weder dem Aufsteiger aus Bottrop noch dem Landesliga-Absteiger aus Steele, zu Toren zu kommen, weshalb es am Ende beim torlosen Remis verblieb. Dieses hilft keiner der beiden Mannschaften so wirklich weiter, schließlich verbleiben diese nach wie vor im Tabellenkeller.

Wesentlich mehr Spektakel war derweil in Niederwenigern geboten, wo Gastgeber Sportfreunde Niederwenigern II die Spvgg Sterkrade-Nord zu Gast hatte. Während die Spvgg aufgrund eines Punktepolsters von sieben Zählern auf den Kontrahenten leicht favorisiert in die Partie ging, zeichnete sich auf dem Feld ein wilder Schlagabtausch ab: Denn es waren zunächst die Hausherren, die durch einen Blitz-Doppelschlag von Justin Barke mit 2:0 in Führung gingen. Doch die Nordler brauchten nicht lange, um die passende Antwort folgen zu lassen: Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi und Felix Brüggenhorst besorgten binnen fünf Minuten den Ausgleich. Mit dem 2:2 ging es folglich auch in die Pause, ehe Elias Rams die Gäste mit seinem Treffer nach einer guten Stunde Spielzeit auf die Siegerstraße brachte. Doch Paul Beyer gelang im direkten Gegenzug der erneute Ausgleich, bevor es erneut Rams war, der im Anschluss Tagestreffer Nummer zwei und zugleich den 4:3-Siegtreffer folgen ließ.

Klar favorisiert ging hingegen der VfB Frohnhausen in sein Heimspiel gegen die Sportfreunde Königshardt, schließlich mischt der VfB im Spitzentrio mit, wohingegen die Sportfreunde mit lediglich zwei Siegen aus den bisherigen zwölf Partien am anderen Ende der Tabelle standen. Dieser Klassenunterschied sollte dann auch auf dem Platz ersichtlich werden, wenn auch wesentlich abwechslungsreicher als erwartet: Dank der Treffer von Prince Chigamezu Igbozuruike und Komlan Agbegniadan führten die favorisierten Hausherren zur Pause mit 2:0, ehe Samir Laskowski und erneut Igbozuruike anschließend bereits nach einer guten Stunde Spielzeit die Vorentscheidung besorgten. Doch die Gäste steckten dennoch nicht auf und kamen durch Tristan Joel Müller und Lukas Hartmann noch zum 2:4, bevor erneut Laskowski und Mohamed Said Frohnhausen zum klaren Heimsieg schossen. Den zwischenzeitlichen Treffer zum 3:5 steuerte derweil Laurenz Hübinger bei.

Noch eindeutiger fiel derweil das Aufeinandertreffen zwischen SuS Haarzopf und Kellerkind DJK Arminia Lirich aus: Die Hausherren, die erst in der Vorwoche die Sportfreunde Königshardt mit 8:0 abgefertigt hatten, ließen erneut keine Zweifel aufkommen und den nächsten Kantersieg folgen: Während Gästestürmer Andre Peters zunächst den frühen Führungstreffer durch Michael Seidelmann zunichte machte, kam der Gastgeber so richtig in Torlaune: Felix Franken sowie ein Doppelschlag von Matteo Viefhaus brachten Haarzopf vor dem Seitenwechsel mit 4:1 in Führung, bevor auch Franken und Seidelmann im zweiten Abschnitt ihren zweiten Tagestreffer folgen ließen. Ein Eigentor von Jihan Jeremi Bayram vollendete den schlussendlich glasklaren 7:1-Kantersieg der Grün-Weißen.

Ligaprimus SV Burgaltendorf war zugleich im Heimspiel gegen den TuSEM Essen darauf aus, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden und den Platz an der Sonne zu wahren. Dank einer souveränen wie dominanten Vorstellung gelang es dem Spitzenreiter schlussendlich auch, genau dieses Ziel zu erreichen: Nachdem Denis Naumov den einzigen Treffer des ersten Durchgangs besorgte, schoss Sturmtank Laurin Kamperhoff die Hausherren mit einem lupenreinen Hattrick nach dem Seitenwechsel zu einem ungefährdeten 4:0-Heimerfolg, wodurch der SVB an der Tabellenspitze verbleibt.

Für Aufsteiger Rot-Weiss Essen II ging es dagegen bereits zum vierten Mal in Serie gegen einen unmittelbaren Konkurrenten im Aufstiegskampf, schließlich traf die RWE auswärts auf den drittplatzierten DJK Arminia Klosterhardt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem 0:2-Pausenrückstand gelang es den Gästen im zweiten Abschnitt, noch ein Remis zu erkämpfen: Samuel Zegadlo und Max Langerbein brachten die Hausherren zunächst mit 2:0 auf die Siegerstraße, bevor RWE-Stürmer Luis Förster unmittelbar nach dem Wiederbeginn der Anschlusstreffer gelang. Doch in der Folge war es dann Melvin Glogic, der den alten Abstand wiederherstellte, ehe das Spiel zugunsten der Gäste kippte: Joel Bema und der eingewechselte Arda Islam knipsten zum 3:3-Ausgleich der Rot-Weißen, die somit noch einen Zähler aus Klosterhardt entführten.

Der Siegeslauf der SpVgg Sterkrade 06/07 nimmt derweil auch nach dem zwölften Spieltag weiter keinen Lauf: Gegen Aufsteiger Heisinger SV gelang der SpVgg der bereits siebte Siege in Serie. Aaron Langen brachte die Hausherren bereits in der Anfangsphase in Front, bevor Damian Vergara Schlootz, Enver Ünal, Lukas Geers, Gerrit Kriegisch und Maximilian Felix Zachariasz die Blau-Weißen zwanzig Minuten vor Schluss mit 6:0 in Führung schossen. Dem HSV blieb anschließend einzig der Ehrentreffer durch Luca Krämer, der zum 1:6-Endstand führte. Während die Horror-Serie des Aufsteigers somit weiter anhält und auch im fünften aufeinanderfolgenden Ligaduell kein Punktgewinn gelingt, bleibt die SpVgg - durch den nun achten Erfolg in Folge - das formstärkste Team der Liga.

Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr hat hingegen mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Das Schlusslicht gerät auch im Auswärtsspiel bei Fortuna Bottrop unter die Räder und verbleibt somit als einziges Team der Liga punktlos. Sowohl Hannes Ostgathe als auch Niklas Wenderdel steuerten einen Doppelpack für die Fortuna bei, während dem zur Pause eingewechselten Emre Kilic gar ein lupenreiner Hattrick gelang. Auf Seiten der Gäste trug sich lediglich Bilal Gökyesil in die Torschützenliste ein.