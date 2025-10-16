BZL 6: Topspiel-Kracher zwischen SVB und RWE, BGÜ mit Kellerduell

Nach zuletzt zwei Ligapleiten in Serie will die Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen am zehnten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 wieder dreifach punkten, am Sonntag gastiert die RWE im Knaller-Spiel bei Ligaprimus SV Burgaltendorf. Die Konkurrenten DJK Arminia Klosterhardt und der VfB Frohnhausen sind derweil bereits am Freitag gefordert, wenn es gegen die Spvgg Sterkrade-Nord respektive Fatihspor Essen 2001 geht. Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr gastiert derweil bei Tabellennachbar Sportfreunde Niederwenigern II und hofft auf die ersten Zähler.