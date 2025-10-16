 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Die RWE-Reserve will im Topspiel gegen Burgaltendorf wieder zurück in die Spur finden.
Die RWE-Reserve will im Topspiel gegen Burgaltendorf wieder zurück in die Spur finden. – Foto: Andre Peters

BZL 6: Topspiel-Kracher zwischen SVB und RWE, BGÜ mit Kellerduell

Bezirksliga, Gruppe 6: Schon am Freitagabend wird der zehnte Spieltag eröffnet, wenn die beiden Spitzenteams VfB Frohnhausen und DJK Arminia Kosterhardt jeweils vor heimischen Publikum im Einsatz sind. Am Sonntag steigt dann das Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen II und Spitzenreiter SV Burgaltendorf, während der FC Blau-Gelb Überruhr bei den Sportfreunden Niederwenigern II auf Punkte hofft.

Nach zuletzt zwei Ligapleiten in Serie will die Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen am zehnten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 wieder dreifach punkten, am Sonntag gastiert die RWE im Knaller-Spiel bei Ligaprimus SV Burgaltendorf. Die Konkurrenten DJK Arminia Klosterhardt und der VfB Frohnhausen sind derweil bereits am Freitag gefordert, wenn es gegen die Spvgg Sterkrade-Nord respektive Fatihspor Essen 2001 geht. Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr gastiert derweil bei Tabellennachbar Sportfreunde Niederwenigern II und hofft auf die ersten Zähler.

Das ist der zehnte Spieltag:

Morgen, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
18:30

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
19:30live

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
11:00

So., 19.10.2025, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
12:15

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:00

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:30live

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage:

11. Spieltag
26.10.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Niederwenigern II
26.10.25 Fatihspor Essen 2001 - SV Burgaltendorf
26.10.25 Sportfreunde Königshardt - SuS Haarzopf
26.10.25 Heisinger SV - DJK Arminia Klosterhardt
26.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Dostlukspor Bottrop
26.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Fortuna Bottrop
26.10.25 TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen
26.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
26.10.25 Rot-Weiss Essen II - Vogelheimer SV

12. Spieltag
02.11.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Steele
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord
02.11.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Königshardt
02.11.25 SuS Haarzopf - DJK Arminia Lirich 1920
02.11.25 SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
02.11.25 Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001
02.11.25 Fortuna Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
02.11.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Heisinger SV
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6

