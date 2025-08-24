 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der Vogelheimer SV bejubelt einen klaren 6:0-Erfolg zum Heimauftakt.
Der Vogelheimer SV bejubelt einen klaren 6:0-Erfolg zum Heimauftakt. – Foto: Roberto Parolari

BZL 6: RWE und Vogelheim ohne Gnade, Lirich kontert 0:3-Rückstand

Bezirksliga, Gruppe 6: Spieltag Nummer zwei ist beendet, am Sonntag kam es dabei zu wilden und torreichen Begegnungen. Sowohl Rot-Weiss Essen II als auch der Vogelheimer SV feiern hohe Kantersiege, während DJK Arminia Lirich 1920 einen 0:3-Rückstand bei Fatihspor Essen noch in ein Remis umwandelt.

Vor gut einer Woche wurde die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet, am Wochenende ist nun der zweite Spieltag an den Start gegangen: Am Sonntag konnten sowohl die Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen als auch der Vogelheimer SV klare Heimsiege einfahren, während DJK Arminia Lirich 1920 in einem spektakulären Spiel nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt bei Fatihspor Essen 2001 entführt. Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr startet derweil nach zwei Spieltagen punktlos in die Saison.

Fr., 22.08.2025, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
1
2
Abpfiff

Bereits am Freitagabend ist der zweite Spieltag der neuen Spielzeit an den Start gegangen. Zwischen dem Vorjahres-Sechsten der Bezirksliga, Gruppe 2 und dem Vorjahres-Siebten derselben Liga war ein dementsprechend ausgeglichenes Duell zu erwarten. Diese Erwartungen spiegelten sich dann auch im Spielverlauf wider:

Nachdem TuSEM-Verteidiger Sergej Stahl die Hausherren zunächst nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung brachte, kamen die Gäste in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Mittelfeld-Akteur Maximilian Härtel zum Ausgleich. Der 28-Jährige hatte scheinbar einen Sahnetag erwischt, denn auch im zweiten Abschnitt gelang ihm ein Treffer, welcher schlussendlich den 2:1-Erfolg für Haarzopf bescherte. Durch diesen sichern sich die Gäste ihren ersten Dreier in der noch jungen Spielzeit, TuSEM hingegen wartet weiterhin auf den ersten Sieg.

Gestern, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
6
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
4
1
Abpfiff

Gestern, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
5
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
3
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
8
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
2
1
Abpfiff

Gestern, 16:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
2
2
Abpfiff

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:00live

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV

4. Spieltag
07.09.25 TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
07.09.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
07.09.25 SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
07.09.25 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
07.09.25 Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
07.09.25 Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
07.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
07.09.25 Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord

