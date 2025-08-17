BZL 6: RWE ringt Lirich nieder, Lippeck-Brüder schießen BGÜ ab

Die Sommer-Vorbereitung ist vorüber, der erste Spieltag der neuen Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 absolviert. Im Eröffnungsspiel zwischen der Zweitauswahl der Sportfreunde Niederwenigern und dem SV Burgaltendorf setzte sich Letzterer knapp mit 2:1 durch, anschließend gelang auch der ambitionierten Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen ein Auswärtserfolg bei DJK Arminia Lirich. Aufsteiger Heisinger SV sorgte derweil in Überruhr für eine dicke Überraschung, schließlich bezwang der Underdog Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr klar mit 5:2.

Wie bereits in der Vorsaison kam es im direkten Aufeinandertreffen zwischen der Zweitauswahl der Sportfreunde Niederwenigern und dem SV Burgaltendorf zu einer umkämpften und spannenden Begegnung. Nachdem die Gäste den wesentlich besseren Start erwischten und durch Treffer von Denis Naoumov und Laurin Kamperhoff zur Halbzeitpause mit 2:0 führten, kamen die Gäste im zweiten Durchgang ebenfalls zum Torerfolg: Niederwenigern-Stürmer Justin Barke brachte seine Mannschaft nach etwas über einer Stunde Spielzeit wieder zurück in die Partie, was allerdings am Ende nicht ausreichen sollte. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung musste sich der Gastgeber schlussendlich knapp geschlagen geben.

Mit DJK Arminia Klosterhardt empfingen die Sportfreunde Königshardt gleich zum Auftakt den Landesliga-Absteiger der Vorsaison. Die Gäste, die nach dem Abstieg als Favorit in die Begegnung gegen den Vorjahres-zwölften der Bezirksliga gingen, wurden ihrer Rolle fraglos gerecht. Bereits nach drei Minuten gelang Offensivmann Jan-Niklas Pia der Türöffner, allerdings ließen die Hausherren anschließend bis zum Pausenpfiff nichts weiteres anbrennen. In Halbzeit zwei ließen dann aber die Kräfte der Sportfreunde nach, was die Arminia wiederum eiskalt ausnutzte: Durch Tore von Max Langerbein, Samuel Zegadlo, Abdul Afiz Tholley und erneut Pia feierte der Favorit schlussendlich einen klaren 5:0-Auswärtsdreier.

Für Mitabsteiger FC Blau-Gelb Überruhr hingegen ging es zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Heisinger SV in eine ganz andere Richtung: Zwar gelang den Hausherren nach 14 Minuten zunächst der Führungstreffer, doch noch vor der Pause kippte die Begegnung aus Sicht des eigentlichen Favoriten: Nachdem Jonas Lippeck die Partie per Doppelschlag vor dem Seitenwechsel zugunsten des Aufsteigers drehte, ließ sein Bruder und Sturmpartner Jan-Lukas Lippeck zu Beginn der zweiten Hälfte einen lupenreinen Hattrick folgen. Beide Offensiv-Akteure starten nach ihrem Wechsel von Landesliga-Absteiger SpVgg Steele ein erstes Mal für den HSV. Während Alexandru-Gabi Gheorghe zwischenzeitlich noch der zweite Tagestreffer für BGÜ gelang, ließ Jonas Lippeck einen weiteren Doppelpack folgen, bevor Erhan Azatoglu für den sensationellen 8:2-Endstand sorgte.

Nicht wenige Augen waren zum Saisonauftakt auf die Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen gelegt, schließlich gelang der RWE in den vergangenen beiden Spielzeiten der Durchmarsch von der B-Klasse in die Bezirksliga, und das ungeschlagen. Dementsprechend galt die Elf von Aufstiegstrainer Stefan Lorenz zum Auftaktspiel bei DJK Arminia Lirich auch längst nicht als Außenseiter, und konnte nach anfänglichen Startproblemen am Ende auch drei Zähler eintüten. Zu Beginn der Partie war es jedoch die Arminia, die besser in die Begegnung hineinfand und durch Marouan Jenfi nach knapp 20 Minuten in Führung ging. Die RWE-Reserve ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und kam durch verwandelten Handelfmeter von Burak Bahadir zum Ausgleich. Der eingewechselte Joel Bema sorgte dann per Doppelschlag im zweiten Durchgang für die Entscheidung und bescherte den Rot-Weißen den ersten Dreier der Saison.

2. Spieltag

22.08.25 TuSEM Essen 1926 - SuS Haarzopf

24.08.25 VfB Frohnhausen - Fortuna Bottrop

24.08.25 SV Burgaltendorf - Dostlukspor Bottrop

24.08.25 Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Lirich 1920

24.08.25 SpVgg Steele - Heisinger SV

24.08.25 Vogelheimer SV - Sportfreunde Niederwenigern II

24.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde Königshardt

24.08.25 Rot-Weiss Essen II - FC Blau-Gelb Überruhr

24.08.25 DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Sterkrade 06/07



3. Spieltag

31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt

31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen

31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV

31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II

31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07

31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001

31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926

31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf

31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV