BZL 6: RWE geht in Frohnhausen unter, Spitzenteams siegen knapp

Wie gewohnt standen alle neun Partien des neunten Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 6 am Sonntag auf dem Programm, die Paarungen hatten derweil einiges an Spektakel zu bieten: Mit einem beeindrucken 4:0-Kantersieg bezwingt der VfB Frohnhausen Kontrahent Rot-Weiss Essen II im Topspiel, wohingegen Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr auch gegen die SpVgg Sterkrade 06/24 kein Land sieht und mit 1:8 unter die Räder kommt. Die Spitzenteams SV Burgaltendorf und der Vogelheimer SV erledigen derweil ihre Hausaufgaben und siegen jeweils knapp.
Im Eröffnungsspiel standen sich mit der SpVgg Steele und DJK Arminia Klosterhardt zwei Landesliga-Absteiger gegenüber, die unterschiedlicher kaum in die Saison hätten starten können: Während die Arminia in der Spitzentruppe mitmischt, befindet sich die SpVgg mit leidlich einem verbuchten Saisondreier in der Abstiegszone. Auch auf dem Platz bot sich dann ein Duell der Gegensätze:
Niklas Gehrmann, Melvin Glogic per Doppelpack und Jan-Niklas Pia brachten die Gäste aus Klosterhardt nach gut einer Stunde mit 4:0 in Führung, den Hausherren blieb schlussendlich einzig der Ehrentreffer durch Benedict Uwa David-West zum 1:4-Endstand in der Schlussminute.
Mit SuS Haarzopf und Dostlukspor Bottrop konkurrierten derweil zwei Tabellennachbarn, die sich nach den bisherigen acht Saisonauftritten jeweils im unteren Mittelfeld des Tableaus wiederfanden. Auf dem Platz zeichnete sich dann allerdings alles andere als ein ausgeglichenes Aufeinandertreffen ab:
Gute zehn Minuten vor Schluss war die Begegnung bereits entschieden, nachdem Michael Seidelmann, Fabian Sörries und Ben Ansorge per Doppelpack auf 4:0 gestellt hatten. Zwar gelangen dem Aufsteiger aus Bottrop in der Schlussphase noch zwei Treffer, mehr war allerdings nicht mehr drin.
Das Essener-Derby zwischen Gastgeber Fatihspor Essen 2001 und TuSEM Essen bot hingegen wesentlich weniger Tore: Tolga Yigit entschied mit seinem Treffer in der 71. Minute die Partie etwas überraschend zugunsten der Hausherren, die den Rückstand auf den Lokalrivalen durch den knappen 1:0-Erfolg auf fünf Zähler verringern.
Aufsteiger Heisinger SV empfing währenddessen Spitzenreiter SV Burgaltendorf und stand dementsprechend vor einer äußerst schweren Aufgabe. Trotz einer starken kämpferischen Leistung des Gastgebers war gegen den Ligaprimus schlussendlich allerdings nichts zu holen:
Laurin Kamperhoff und Michael Siminenko knipsten für die favorisieren Gäste und besorgten den 2:0-Auswärtserfolg des Tabellenführers, der die Ligaspitze somit verteidigt. Der HSV hingegen fällt auf den neunten Rang zurück.
Die Sportfreunde Königshardt waren derweil im Heimspiel gegen Fortuna Bottrop darauf aus, nach dem ersten Saisonerfolg in der Vorwoche auch auf heimischem Terrain erstmals dreifach zu punkten. Dieses Vorhaben sollte nach einem starken wie torreichen Auftritt auch gelingen:
Schon nach 20 Minuten Spielzeit lagen die Hausherren dank eines Treffers von Stürmer Tristan Joel Müller und eines Doppelpacks von Sturmpartner Simon Palmen mit 3:0 in Front, Laurenz Hübinger erhöhte nach einer guten Stunde dann sogar noch auf 4:0 zugunsten des Kellerkindes. Anschließend bäumte sich die Fortuna aus Bottrop zwar noch auf und kam durch Lennart Jablonski und Emre Kilic noch auf 2:4 heran, bei diesem Resultat blieb es dann aber auch.
Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie stand die Spvgg Sterkrade-Nord im Heimspiel gegen den Vogelheimer SV unter Siegesdruck, musste sich dem Spitzenteam schlussendlich aber knapp geschlagen geben:Die VSV-Verteidiger Janik Noah Eichmann und Yannik Schümberg stellten nach 34 Minuten auf 2:0 zugunsten der Gäste, bevor Sterkrade noch vor der Pause auf 1:2 verkürzte.
Da es anschließend allerdings bei diesen drei Treffern blieb, feiert Vogelheim am Ende den dritten Sieg in Serie und verschätzt die Krise der Nordler. Diese rutschen durch die bittere Heimpleite auf den elften Tabellenplatz, während der VSV als einziges von zwei Teams weiter ungeschlagen bleibt und auf Rang zwei vorrückt.
Die Sportfreunde Niederwenigern II gastierten währenddessen bei Tabellennachbar DJK Arminia Lirich zum Kellerduell, und musste sich nach 90 absolvierten Minuten klar geschlagen geben: Durch den Führungstreffer von Jihan Jeremi Bayram und den Doppelschlag von Arminia-Kapitän André Peters gerieten die Sportfreunde bereits nach einer guten Stunde Spielzeit mit 0:3 in Rückstand, bevor Paul Beyer auf 1:3 verkürzte.
Doch Ugochukwu Akubuike beseitigte durch seinen entscheidenden Treffer zum 4:1 eine Viertelstunde vor Schluss jegliche Rest-Zweifel und schoss die Rot-Weißen Hausherren folglich zum ersten Saisondreier. Die Landesliga-Reserve aus Niederwenigern verliert dagegen bereits zum achten Mal und rangiert mit drei mageren Punkten auf der Habenseite nach wie vor auf dem vorletzten Tabellenplatz.
In Überruhr muss sich derweil große Sorgen machen, schließlich kassiert Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr im Heimspiel gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 die nächste deftige Klatsche:
Schon nach den ersten 45 Minuten steht ein klares 3:0 für Sterkrade auf der Anzeigetafel, bevor die Hausherren in Hälfte zwei komplett einbrechen und schlussendlich mit 1:8 baden gehen. Sowohl Sverre Müller, Maximilian Felix Zachariasz als auch Artur Stankewizius treffen auf Seiten der Gäste doppelt und bescheren der SpVgg einen ungefährdeten Kantersieg.
Für eine dicke Überraschung sorgte dagegen der VfB Frohnhausen, der dem ambitionierten Aufsteiger Rot-Weiss Essen II im Spitzenspiel den Schneid abkaufte: Nachdem VfB-Akteur Mohamed Said per Blitz-Treffer nach acht Minuten früh auf 1:0 stellte, blieb es anschließend bis in die Schlussphase der Partie spannend: Weil es der RWE-Reserve allerdings nicht gelang, den Ausgleich zu erzielen, konterte der VfB die Profi-Vertretung in den Schlussminuten gleich mehrfach aus:
So war es zunächst Milad Mansoori, der die Gäste zehn Minuten vor dem Spielende mit 2:0 in Führung brachte, ehe Said per Doppelschlag binnen fünf Minuten zum Dreierpack und einem furiosen 4:0-Kantersieg vollendete. Während die RWE nach zuvor perfektem Saisonstart somit bereits im zweiten aufeinanderfolgenden Duell leer ausgeht, zieht Frohnhausen dank des beeindrucken Auswärtserfolgs am Kontrahenten vorbei und klettert auf Platz drei.:
____
10. Spieltag
17.10.25 VfB Frohnhausen - Fatihspor Essen 2001
17.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - Spvgg Sterkrade-Nord
19.10.25 TuSEM Essen 1926 - Sportfreunde Königshardt
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - FC Blau-Gelb Überruhr
19.10.25 SV Burgaltendorf - Rot-Weiss Essen II
19.10.25 Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920
19.10.25 Vogelheimer SV - Heisinger SV
19.10.25 Fortuna Bottrop - SuS Haarzopf
19.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - SpVgg Steele
11. Spieltag
26.10.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Niederwenigern II
26.10.25 Fatihspor Essen 2001 - SV Burgaltendorf
26.10.25 Sportfreunde Königshardt - SuS Haarzopf
26.10.25 Heisinger SV - DJK Arminia Klosterhardt
26.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Dostlukspor Bottrop
26.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Fortuna Bottrop
26.10.25 TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen
26.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
26.10.25 Rot-Weiss Essen II - Vogelheimer SV