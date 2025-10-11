 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Die RWE-Reserve ist im Spitzenspiel gefordert. – Foto: Andre Peters

BZL 6: RWE empfängt Frohnhausen zum Topspiel, Lirich hofft auf Dreier

Bezirksliga, Gruppe 6: Der zehnte Spieltag steht vor der Tür: Nach der Derby-Pleite in der Vorwoche ist Rot-Weiss Essen II im Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger VfB Frohnhausen gefordert. Währenddessen hofft Arminia Lirich im Kellerduell gegen Tabellennachbar Sportfreunde Niederwenigern II auf den ersten Saisondreier.

Die Bezirksliga, Gruppe 6 startet am Sonntag in den zehnten Spieltag, für Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II geht es nach der Derby-Niederlage gegen TuSEM Essen in der Vorwoche ins Knaller-Spiel gegen Verfolger VfB Frohnhausen. Spitzenreiter SV Burgaltendorf geht derweil als Favorit in die Begegnung bei Aufsteiger Heisinger SV, während die Kellerkinder DJK Arminia Lirich und die Sportfreunde Niederwenigern II im direkten Aufeinandertreffen auf drei Punkte hoffen.

Tom KunzeAutor