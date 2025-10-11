Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die RWE-Reserve ist im Spitzenspiel gefordert. – Foto: Andre Peters
BZL 6: RWE empfängt Frohnhausen zum Topspiel, Lirich hofft auf Dreier
Bezirksliga, Gruppe 6: Der zehnte Spieltag steht vor der Tür: Nach der Derby-Pleite in der Vorwoche ist Rot-Weiss Essen II im Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger VfB Frohnhausen gefordert. Währenddessen hofft Arminia Lirich im Kellerduell gegen Tabellennachbar Sportfreunde Niederwenigern II auf den ersten Saisondreier.
Die Bezirksliga, Gruppe 6 startet am Sonntag in den zehnten Spieltag, für Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II geht es nach der Derby-Niederlage gegen TuSEM Essen in der Vorwoche ins Knaller-Spiel gegen Verfolger VfB Frohnhausen. Spitzenreiter SV Burgaltendorf geht derweil als Favorit in die Begegnung bei Aufsteiger Heisinger SV, während die Kellerkinder DJK Arminia Lirich und die Sportfreunde Niederwenigern II im direkten Aufeinandertreffen auf drei Punkte hoffen.