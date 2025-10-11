BZL 6: RWE empfängt Frohnhausen zum Topspiel, Lirich hofft auf Dreier

Die Bezirksliga, Gruppe 6 startet am Sonntag in den zehnten Spieltag, für Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II geht es nach der Derby-Niederlage gegen TuSEM Essen in der Vorwoche ins Knaller-Spiel gegen Verfolger VfB Frohnhausen. Spitzenreiter SV Burgaltendorf geht derweil als Favorit in die Begegnung bei Aufsteiger Heisinger SV, während die Kellerkinder DJK Arminia Lirich und die Sportfreunde Niederwenigern II im direkten Aufeinandertreffen auf drei Punkte hoffen.