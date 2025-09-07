 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Der Vogelheimer SV zieht Spitzenreiter RWE II gleich.
Der Vogelheimer SV zieht Spitzenreiter RWE II gleich. – Foto: Roberto Parolari

BZL 6: Nordler mit Punktgewinn bei RWE, Vogelheim weiter ohne Pleite

Bezirksliga, Gruppe 6: Spieltag vier ist vorüber, alle neun Begegnungen wurden am Sonntag ausgetragen. Während das Topspiel zwischen Spitzenreiter Rot-Weiß Essen II und der Spvgg Sterkrade-Nord keinen Sieger hervorbringt, gehen sowohl der Vogelheimer SV als auch der SV Burgaltendorf als Sieger vom Feld.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Der vierte Spieltag der Bezirksliga-Spielzeit 2025/26 ist gespielt, auch nach den Paarungen am Sonntag grüßt Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II vom Platz an der Sonne. Die Profi-Reserve ging allerdings im Duell gegen Verfolger Spvgg Sterkrade-Nord erstmalig nicht als Sieger vom Feld. Derweil verbuchten die Konkurrenten Vogelheimer SV und der SV Burgaltendorf jeweils drei Zähler, wohingegen Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr, die Sportfreunde Königshardt und die Sportfreunde Niederwenigern II weiter punktlos verbleiben.

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

So läuft das Nachholspiel:

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
0
Abpfiff

Während die SpVgg Steele nach dem Landesliga-Abstieg im Vorjahr eher entgegen der Erwartungen sieglos in die Saison gestartet war, gelang dem Heisinger SV bereits im Auftaktspiel ein Start nach Maß: Gegen den FC Blau-Gelb Überruhr gelang ein furioser 8:2-Erfolg. Zwar unterlag der Aufsteiger anschließend der Spvgg Sterkrade-Nord, dennoch ließ sich der Auftakt der HSV in der neuen Liga durchaus sehen. Bei der SpVgg aus Steele stand nun also wieder ein Auswärtserfolg auf der Agenda, doch daraus sollte schlussendlich nichts werden:

Im Flutlichtspiel am Mittwochabend war es zunächst Steele-Akteur Lirim Imeri, der den Landesliga-Absteiger nach einer guten halben Stunde in Front brachte. Da in der Folge nichts nennenswertes mehr passierte, ging es nach 45 Minuten dann mit dem knappen 1:0 in die Pause. Dieser Zwischenstand sollte dann auch nahezu den ganzen zweiten Durchgang andauern, bis die Hausherren in der 12. Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Diesen verwandelte dann Abwehrmann Fabian Handke sicher zum 2:0 für den Gastgeber, wodurch der erst Dreier der neuen Saison unter Dach und Fach war. Der HSV hingegen muss sich zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben und verbleibt bei drei Zählern.

Das ist der vierte Spieltag:

Heute, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
4
1
Abpfiff
+Video

Im Eröffnungsspiel des vierten Spieltags standen sich Gastgeber TuSEM Essen und der FC Blau-Gelb Überruhr gegenüber. Während die Hausherren mit einer Ausbeute von vier Zählern aus den ersten drei Saisonauftritten in die Partie gingen, standen die Gäste aus Überruhr noch ohne Punktgewinn dar und waren somit zwingend auf den ersten Erfolg aus. Doch dieses Vorhaben sollte dem Landesliga-Absteiger am Ende nicht gelingen, schließlich gingen die Blau-Gelben auch beim Essener-Kontrahenten leer aus und musste sich nach 90 Minuten klar mit 1:4 geschlagen geben.

Dabei hatte die Elf von Chefcoach Sascha Tautges nach dem 0:1-Gegentreffer durch TuSEM-Verteidiger Sven Kersten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff die passende Antwort parat unf glich in Person von Stürmer Faithful Gold-Toluhi zum 1:1 aus. Allerdings folgt im direkten Gegenzug der nächste Rückschlag, als Fabio Herrmann mit seinem Treffer den alten Abstand wiederherstellte. In Durchgang verlief die Begegnung dann zugunsten der Hausherren einseitiger, Juan Camilo Perez Vasquez und Mittelfeld-Stratege Lukas Paulun schossen den Gastgeber schlussendlich zu gerechtfertigten drei Zählern. Durch diesen Erfolg springt der TuSEM vorübergehend auf Tabellenrang fünf, während sich die Krise bei BGÜ weiter verschärft.

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
5
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
3
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
2
2
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

5. Spieltag
14.09.25 SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
14.09.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
14.09.25 SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
14.09.25 Sportfreunde Königshardt - Sportfreunde Niederwenigern II
14.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Frohnhausen
14.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - SV Burgaltendorf
14.09.25 Fortuna Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
14.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Fatihspor Essen 2001
14.09.25 Rot-Weiss Essen II - Heisinger SV

6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt

Aufrufe: 07.9.2025, 18:58 Uhr
Tom KunzeAutor