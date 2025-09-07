BZL 6: Nordler mit Punktgewinn bei RWE, Vogelheim weiter ohne Pleite

Der vierte Spieltag der Bezirksliga-Spielzeit 2025/26 ist gespielt, auch nach den Paarungen am Sonntag grüßt Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II vom Platz an der Sonne. Die Profi-Reserve ging allerdings im Duell gegen Verfolger Spvgg Sterkrade-Nord erstmalig nicht als Sieger vom Feld. Derweil verbuchten die Konkurrenten Vogelheimer SV und der SV Burgaltendorf jeweils drei Zähler, wohingegen Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr, die Sportfreunde Königshardt und die Sportfreunde Niederwenigern II weiter punktlos verbleiben.
Während die SpVgg Steele nach dem Landesliga-Abstieg im Vorjahr eher entgegen der Erwartungen sieglos in die Saison gestartet war, gelang dem Heisinger SV bereits im Auftaktspiel ein Start nach Maß: Gegen den FC Blau-Gelb Überruhr gelang ein furioser 8:2-Erfolg. Zwar unterlag der Aufsteiger anschließend der Spvgg Sterkrade-Nord, dennoch ließ sich der Auftakt der HSV in der neuen Liga durchaus sehen. Bei der SpVgg aus Steele stand nun also wieder ein Auswärtserfolg auf der Agenda, doch daraus sollte schlussendlich nichts werden:
Im Flutlichtspiel am Mittwochabend war es zunächst Steele-Akteur Lirim Imeri, der den Landesliga-Absteiger nach einer guten halben Stunde in Front brachte. Da in der Folge nichts nennenswertes mehr passierte, ging es nach 45 Minuten dann mit dem knappen 1:0 in die Pause. Dieser Zwischenstand sollte dann auch nahezu den ganzen zweiten Durchgang andauern, bis die Hausherren in der 12. Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Diesen verwandelte dann Abwehrmann Fabian Handke sicher zum 2:0 für den Gastgeber, wodurch der erst Dreier der neuen Saison unter Dach und Fach war. Der HSV hingegen muss sich zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben und verbleibt bei drei Zählern.
Im Eröffnungsspiel des vierten Spieltags standen sich Gastgeber TuSEM Essen und der FC Blau-Gelb Überruhr gegenüber. Während die Hausherren mit einer Ausbeute von vier Zählern aus den ersten drei Saisonauftritten in die Partie gingen, standen die Gäste aus Überruhr noch ohne Punktgewinn dar und waren somit zwingend auf den ersten Erfolg aus. Doch dieses Vorhaben sollte dem Landesliga-Absteiger am Ende nicht gelingen, schließlich gingen die Blau-Gelben auch beim Essener-Kontrahenten leer aus und musste sich nach 90 Minuten klar mit 1:4 geschlagen geben.
Dabei hatte die Elf von Chefcoach Sascha Tautges nach dem 0:1-Gegentreffer durch TuSEM-Verteidiger Sven Kersten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff die passende Antwort parat unf glich in Person von Stürmer Faithful Gold-Toluhi zum 1:1 aus. Allerdings folgt im direkten Gegenzug der nächste Rückschlag, als Fabio Herrmann mit seinem Treffer den alten Abstand wiederherstellte. In Durchgang verlief die Begegnung dann zugunsten der Hausherren einseitiger, Juan Camilo Perez Vasquez und Mittelfeld-Stratege Lukas Paulun schossen den Gastgeber schlussendlich zu gerechtfertigten drei Zählern. Durch diesen Erfolg springt der TuSEM vorübergehend auf Tabellenrang fünf, während sich die Krise bei BGÜ weiter verschärft.
5. Spieltag
14.09.25 SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
14.09.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
14.09.25 SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
14.09.25 Sportfreunde Königshardt - Sportfreunde Niederwenigern II
14.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Frohnhausen
14.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - SV Burgaltendorf
14.09.25 Fortuna Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
14.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Fatihspor Essen 2001
14.09.25 Rot-Weiss Essen II - Heisinger SV
6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt