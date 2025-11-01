Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Klosterhardt und Sterkrade haben großes vor. – Foto: Bastian Beckers
BZL 6: Nächstes Topspiel für RWE, Sterkrade 06/07 will Serie ausbauen
Bezirksliga, Gruppe 6: Mit dem Kellerduell zwischen Aufsteiger Dostlukspor Bottrop und der SpVgg Steele geht der zwölfte Spieltag am Sonntag an den Start. Anschließend muss die RWE-Reserve zum direkten Tabellennachbarn Arminia Klosterhardt, während Sterkrade 06/07 seinen Erfolgslauf im Heimspiel gegen den Heisinger SV weiter ausbauen möchte.
Am Sonntag steht der zwölfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 auf dem Programm, mit dem Kellerduell zwischen Dostlukspor Bottrop und Landesliga-Absteiger SpVgg Steele fällt der Startschuss. Anschließend ist Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II bereits zum vierten Mal in Serie gegen einen direkten Tabellennachbar gefragt, wenn es auswärts zu DJK Arminia Klosterhardt geht. Spitzenreiter SV Burgaltendorf ist derweil im Heimspiel gegen Fatihspor Essen 2001 auf drei Punkte aus, während Sterkrade 06/07 gegen Aufsteiger Heisinger SV den sechsten Dreier in Serie eintüten will.
