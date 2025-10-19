BZL 6: Mega-Comeback von Burgaltendorf, Vogelheim neuer Spitzenreiter

Nachdem bereits am Freitagabend der zehnte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start gegangen war, folgten am heutigen Sonntag die restlichen Paarungen des Wochenendes: Der Vogelheimer SV zieht durch einen 4:1-Heimerfolg über Aufsteiger Heisinger SV am SV Burgaltendorf vorbei und erklimmt die Tabellenspitze, weil dieser im Topspiel gegen Verfolger Rot-Weiss Essen nicht über ein 3:3-Remis hinaus kommt. Die Sportfreunde Niederwenigern II dürfen sich derweil im Kellerduell gegen Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr über den zweiten Saisonsieg freuen.

Nur vier Minuten dauert es, als VfB-Akteur Samir Laskowski bereits das 1:0 besorgte, ehe Komlan Agbegniadan kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Wiederanpfiff zeichnete sich selbiges Bild ab, wonach einzig die Hausherren überzeugten: Im zweiten Abschnitt waren es erneut Laskowski und der eingewechselte Mohamed Said, die den 4:0-Endstand besorgten und somit die vornehmende Tabellenführung des VfB klarmachten.

Mit einer bestechenden Ausgangslage von fünf Ligasiegen in Serie und einem überragenden 4:0-Erfolg gegen Verfolger Rot-Weiss Essen II im Gewissen, ging der VfB Fronhausen mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in die Begegnung mit Fatihspor Essen 2001, was von Minute eins an auch auf dem Platz zu spüren war:

Parallel forderte die Spvgg Sterkrade-Nord Landesliga-Absteiger DJK Arminia-Klosterhardt heraus, und konnte nach zuletzt einigen unglücklichen Spielverläufen einen unerwarteten Auswärtsdreier verzeichnen: In einem abwechslungsreichen wie ausgeglichenen Duell besorgten Elias Rams, Ezekiel Oluwa Peluma Adebisi und Kevin Corvers die Treffer zum schlussendlich denkbar knappen 3:2-Erfolg.



Auf Seiten der Hausherren, die mit einem Heimdreier vorübergehend auf den zweiten Tabellenrang hätten vorrücken können, trafen Samuel Zegadlo und Max Langerbein. Für die Gäste aus Sterkrade bedeutet der Dreier das Ende eine drei Spiele anhaltenden Niederlagen-Serie, wohingegen Klosterhardt erstmals in der Saison leer ausgeht.

Das erste Sonntagsspiel wurde dann in Essen ausgetragen, wo sich Gastgeber TuSEM Essen und Kellerkind Sportfreunde Königshardt gegenüberstanden. Während die Gäste in der vergangenen beiden Ligaduellen ihre ersten beiden Saisonsiege einheimsten, gewann der TuSEM aus zuletzt drei Spielen lediglich das Derby gegen Rot-Weiss Essen II. Im Heimspiel gegen die Sportfreunde waren die Essener demnach gewillt, die nächsten drei Punkte einzufahren, was am Ende auch gelingen sollte: Während Lukas Paulun den einzigen Treffer des ersten Durchgangs zur 1:0-Führung TuSEMs beisteuerte, ließen Rico Zölzer und erneut Paulun nach einer guten Stunde Spielzeit die Treffer zum komfortablen 3:0-Vorsprung folgen. Zwar verkürzte Maurice Noah Gardey anschließend zum 1:3, doch Jan Guthoff machte mit seinem Tor in der Schlussminute alles klar und sicherte dem Gastgeber einen klaren 4:1-Heimerfolg.

Sowohl die Sportfreunde Niederwenigern II als auch der FC Blau-Gelb Überruhr waren im direkten Duell am Sonntagmittag auf Zählbares angewiesen, schließlich befanden sich beide Kontrahenten vor Spielbeginn in der Abstiegszone. Insbesondere die Gäste aus Überruhr, die nach dem Landesliga-Abstieg im Sommer bislang noch überhaupt nicht zu sich gefunden haben, brauchen zwingend Punkte, schließlich haben die Blau-Gelben als einziges Team der Liga bislang noch keinen einzigen verzeichnen können. Das sollte sich nun auch im Kellerduell gegen Tabellennachbar Niederwenigern nicht ändern, ganz im Gegenteil: Nach einer fulminanten ersten Hälfte und Treffern von Doppeltorschütze Hendrik Maximilian Fülber, Niklas Niggemeyer und Leon Welticke lagen die Gäste bereits nach 45 Minuten mit 0:4 zurück. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Faithful Gold-Toluhi zwar zwischenzeitlich noch auf 1:4, anschließend machten die Sportfreunde in Person von Marcel Schräer, Justin Barke und Nico Van Der Heuvel alles klar und tüten schlussendlich einen haushohen 7:1-Kantersieg ein.

Weitaus weniger Spektakel war derweil in Bottrop geboten, wo sich Gastgeber Dostlukspor Bottrop und Kontrahent DJK Arminia Lirich gegenüberstanden. Auch diese Begegnung war durchaus als Kellerduell zu bezeichnen, schließlich trennten die beiden Mannschaften vor Spielbeginn einzig drei Punkte in der unteren Tabellenhälfte. Da allerdings weder die Hausherren aus Bottrop noch die Liricher Gäste wirklich Offensivgefahr ausstrahlen konnten und sich überwiegend auf die Defensivarbeit fokussierten, endete die Begegnung am Ende torlos 0:0. Das Resultat hilft dabei keinem der beiden so wirklich weiter.

In einer ganz anderen Tabellenregionen waren derweil die beiden Kontrahenten in Burgaltendorf einzuordnen, schließlich gastierte Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II bei Spitzenreiter SV Burgaltendorf. Während die RWE-Reserve nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen jüngst an den Konkurrenten aus Burgaltendorf abgeben musste, gingen die Hausherren mit einer starken Ausbeute von sechs Ligasiegen in Serie in die Partie gegen den Verfolger. In dieser waren es zunächst die Gäste, die ordentlich aufs Gaspedal drückten und eine furiose erste Halbzeit lieferten: Burak Bahadir, Artin Kordi und Marcel Platzek brachten die RWE klar mit 3:0 in Führung, was zugleich den Pausenstand bedeutete. Während die Rot-Weißen dann auch zu Beginn des zweiten Durchgangs nichts anbrennen ließen sah bereits alles nach einem Auswärtserfolg der Essener aus, ehe der SVB in der Schlussphase so richtig aufdrehte: Jonas Rölver, Laurin Kamperhoff und Leon Metke trafen allesamt in den Schlussminuten und sicherten den Hausherren einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn. Zwar muss der Gastgeber den Platz an der Sonne dennoch an den Vogelheimer SV überreichen, die Serie von nun sieben Ligaspiel in Folge ohne Niederlage hat aber weiter Bestand.

Die SpVgg Sterkrade 06/07 war währenddessen im Heimspiel gegen Landesliga-Absteiger SpVgg Steele gefragt und darauf aus, durch einen Heimdreier an der am Freitag patzenden DJK Arminia Klosterhardt vorbeizuziehen. Dies sollte den Hausherren schlussendlich auch gelingen, allerdings brauchte es dafür eine spektakuläre Schlussphase: Zunächst waren es sogar die Gäste, die durch Thoma Bubullima auf 1:0 stellten, bevor Sverre Müller noch vor der Pause per verwandeltem Foulelfmeter ausglich. In der Folge blieb es dann bis in die Schlussphase, genauer gesagt bis in tief in die Nachspielzeit spannend, ehe Aaron Langen und erneut Müller durch zwei späte Treffer die Partie zugunsten des Gastgebers entschieden.

Parallel konnte auch Fortuna Bottrop im Heimspiel gegen SuS Haarzopf einen 3:1-Erfolg verzeichnen: Nachdem Abwehrmann Thilo Grollmann und Spielführer Nick Sommer die 2:0-Pausenführung für die Fortuna besorgten, traf Ben Ansorge nach einer guten Spielzeit zum 1:2-Anschluss für die Gäste und machte die Partie nochmal spannend. Die Begegnung blieb anschließend bis in die Schlussminute offen, in der es dann Fortuna-Joker Can Michalski war, der die Vorarbeit von Ben Maarten Jansen zum 3:1–Entstand verwertete.

Im letzten Duell des Spieltags hatte der Vogelheimer SV großes vor, schließlich konnte dieser mit einem Heimdreier gegen Aufsteiger Heisinger SV erstmals in dieser Spielzeit an die Tabellenspitze stürmen. Dementsprechend motiviert startet die Hausherren dann auch in die Partie: Durch einen Doppelpack von VSV-Stürmer Can Funke hatte der Favorit bereits zur Halbzeitpause die Weichen auf Sieg gestellt, in Abschnitt zwei sorgten dann Naoufal Nouri und erneut Funke für den Heimerfolg. Den Gästen blieb lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Lein Frehmann.

