BZL 6 live: Vogelheimer Last-Minute-Sieg beendet Burgaltendorf-Lauf

Am Freitagabend ist der 15. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start gegangen: Der Vogelheimer SV bezwingt Spitzenreiter SV Burgaltendorf im Spitzenspiel und verkürzt den Rückstand auf den Tabellenführer somit auf fünf Zähler. Am Sonntag stehen dann die restlichen Partien auf dem Programm: Während der VfB Frohnhausen den direkten Verfolger DJK Arminia Klosterhardt zu Gast hat, braucht Fatihspor Essen 2001 nach fünf Niederlagen in Serie auf den Befreiungsschlag gegen die Sportfreunde Niederwenigern II.
16. Spieltag
05.12.25 Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
05.12.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
07.12.25 Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
07.12.25 SuS Haarzopf - Heisinger SV
07.12.25 Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
07.12.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
07.12.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf
17. Spieltag
12.12.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
13.12.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
13.12.25 SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
13.12.25 Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
14.12.25 TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
14.12.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
14.12.25 Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
14.12.25 Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr