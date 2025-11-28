 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Vogelheim jubelt im Topspiel.
Vogelheim jubelt im Topspiel. – Foto: Roberto Parolari

BZL 6 live: Vogelheimer Last-Minute-Sieg beendet Burgaltendorf-Lauf

Bezirksliga, Gruppe 6: Mit einem Knaller-Spiel hat sich die Bezirksliga nach der kurzen Pause zurückgemeldet: Ligaprimus SV Burgaltendorf muss sich nach zwei späten Gegentreffern Verfolger Vogelheimer SV mit 2:3 (1:1) geschlagen geben.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Freitagabend ist der 15. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start gegangen: Der Vogelheimer SV bezwingt Spitzenreiter SV Burgaltendorf im Spitzenspiel und verkürzt den Rückstand auf den Tabellenführer somit auf fünf Zähler. Am Sonntag stehen dann die restlichen Partien auf dem Programm: Während der VfB Frohnhausen den direkten Verfolger DJK Arminia Klosterhardt zu Gast hat, braucht Fatihspor Essen 2001 nach fünf Niederlagen in Serie auf den Befreiungsschlag gegen die Sportfreunde Niederwenigern II.

