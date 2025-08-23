BZL 6-Live: SuS Haarzopf sichert sich Auswärtsdreier bei TuSEM Essen

Vor gut einer Woche wurde die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet, am Wochenende ist nun der zweite Spieltag an den Start gegangen: SuS Haarzopf konnte sich bereits am Freitagabend bei Lokalkontrahent TuSEM Essen behaupten und die ersten drei Zähler der neuen Saison einheimsen. Gäste-Akteur Marcel Härtel schoss seine Mannschaft per Doppelpack zum Auswärtserfolg im Essen-Derby.
3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV
4. Spieltag
07.09.25 TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
07.09.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
07.09.25 SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
07.09.25 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
07.09.25 Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
07.09.25 Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
07.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
07.09.25 Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord