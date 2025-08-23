 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
TuSEM Essen geht gegen Lokalrivale SuS Haarzopf leer aus.
TuSEM Essen geht gegen Lokalrivale SuS Haarzopf leer aus. – Foto: Marcel Eichholz

BZL 6-Live: SuS Haarzopf sichert sich Auswärtsdreier bei TuSEM Essen

Bezirksliga, Gruppe 6: Der zweite Spieltag der neuen Saison 2025/26 ist eröffnet, das Duell zwischen Gastgeber TuSEM Essen und SuS Haarzopf konnten die Gäste am Ende für sich entscheiden. In einem durchaus spannenden Derby behielt Haarzopf schlussendlich knapp mit 2:1 die Oberhand.

Vor gut einer Woche wurde die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet, am Wochenende ist nun der zweite Spieltag an den Start gegangen: SuS Haarzopf konnte sich bereits am Freitagabend bei Lokalkontrahent TuSEM Essen behaupten und die ersten drei Zähler der neuen Saison einheimsen. Gäste-Akteur Marcel Härtel schoss seine Mannschaft per Doppelpack zum Auswärtserfolg im Essen-Derby.

Gestern, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
1
2
Abpfiff

Morgen, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:15

Morgen, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:00

Morgen, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
13:30

Morgen, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
16:00

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:30

Morgen, 16:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
16:15

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:00live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV

4. Spieltag
07.09.25 TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
07.09.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
07.09.25 SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
07.09.25 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
07.09.25 Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
07.09.25 Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
07.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
07.09.25 Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord

