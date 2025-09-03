 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
Die SpVgg Steele sichert sich seinen ersten Saisonsieg.
Die SpVgg Steele sichert sich seinen ersten Saisonsieg. – Foto: Bohdan Vyhivskyi

BZL 6-Live: Steele siegt im Nachholspiel und feiert ersten Dreier

Bezirksliga, Gruppe 6: Die Spieltags-Woche in der Bezirksliga 6 ist bereits am Mittwochabend gestartet: Die SpVgg Steele gewinnt das Nachholspiel gegen Aufsteiger Heisinger SV und bejubelt somit den ersten Saisonerfolg. Am Sonntag geht dann der vierte Spieltag der noch jungen Saison an den Start: Das Topspiel steigt dabei in Essen, wenn Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II Verfolger Spvgg Sterkrade-Nord empfängt.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Schon am Mittwochabend ist die Spieltags-Woche in der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start gegangen, durch einen 2:0-Heimerfolg über Aufsteiger Heisinger SV festigt die SpVgg Steele seinen ersten Saisondreier. Nachdem Mittelfeldmann Lirim Imeri zunächst für den 1:0-Halbzeitstand sorgte, verwandelte Abwehrchef Fabian Handke unmittelbar vor Schluss einen Foulelfmeter zum 2:0-Sieg. Am Sonntag startet dann der vierte Spieltag: Neben dem Topspiel zwischen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II und der Spvgg Sterkrade-Nord kämpfen die Schlusslichter FC Blau-Gelb Überruhr, Sportfreunde Königshardt und Sportfreunde Niederwenigern II jeweils um den ersten Punktgewinn.

Jetzt in Folge 5 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

Der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" gehört genau wie das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

So läuft das Nachholspiel:

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
0
Abpfiff

Während die SpVgg Steele nach dem Landesliga-Abstieg im Vorjahr eher entgegen der Erwartungen sieglos in die Saison gestartet war, gelang dem Heisinger SV bereits im Auftaktspiel ein Start nach Maß: Gegen den FC Blau-Gelb Überruhr gelang ein furioser 8:2-Erfolg. Zwar unterlag der Aufsteiger anschließend der Spvgg Sterkrade-Nord, dennoch ließ sich der Auftakt der HSV in der neuen Liga durchaus sehen. Bei der SpVgg aus Steele stand nun also wieder ein Auswärtserfolg auf der Agenda, doch daraus sollte schlussendlich nichts werden:

Im Flutlichtspiel am Mittwochabend war es zunächst Steele-Akteur Lirim Imeri, der den Landesliga-Absteiger nach einer guten halben Stunde in Front brachte. Da in der Folge nichts nennenswertes mehr passierte, ging es nach 45 Minuten dann mit dem knappen 1:0 in die Pause. Dieser Zwischenstand sollte dann auch nahezu den ganzen zweiten Durchgang andauern, bis die Hausherren in der 12. Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Diesen verwandelte dann Abwehrmann Fabian Handke sicher zum 2:0 für den Gastgeber, wodurch der erst Dreier der neuen Saison unter Dach und Fach war. Der HSV hingegen muss sich zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben und verbleibt bei drei Zählern.

Das ist der vierte Spieltag:

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
11:00

So., 07.09.2025, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
13:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:15live

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:15

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:30

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
16:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

5. Spieltag
14.09.25 SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
14.09.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
14.09.25 SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
14.09.25 Sportfreunde Königshardt - Sportfreunde Niederwenigern II
14.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Frohnhausen
14.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - SV Burgaltendorf
14.09.25 Fortuna Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
14.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Fatihspor Essen 2001
14.09.25 Rot-Weiss Essen II - Heisinger SV

6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6

Aufrufe: 03.9.2025, 22:37 Uhr
Tom KunzeAutor