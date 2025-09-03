BZL 6-Live: Steele siegt im Nachholspiel und feiert ersten Dreier

Während die SpVgg Steele nach dem Landesliga-Abstieg im Vorjahr eher entgegen der Erwartungen sieglos in die Saison gestartet war, gelang dem Heisinger SV bereits im Auftaktspiel ein Start nach Maß: Gegen den FC Blau-Gelb Überruhr gelang ein furioser 8:2-Erfolg. Zwar unterlag der Aufsteiger anschließend der Spvgg Sterkrade-Nord, dennoch ließ sich der Auftakt der HSV in der neuen Liga durchaus sehen. Bei der SpVgg aus Steele stand nun also wieder ein Auswärtserfolg auf der Agenda, doch daraus sollte schlussendlich nichts werden:

Im Flutlichtspiel am Mittwochabend war es zunächst Steele-Akteur Lirim Imeri, der den Landesliga-Absteiger nach einer guten halben Stunde in Front brachte. Da in der Folge nichts nennenswertes mehr passierte, ging es nach 45 Minuten dann mit dem knappen 1:0 in die Pause. Dieser Zwischenstand sollte dann auch nahezu den ganzen zweiten Durchgang andauern, bis die Hausherren in der 12. Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Diesen verwandelte dann Abwehrmann Fabian Handke sicher zum 2:0 für den Gastgeber, wodurch der erst Dreier der neuen Saison unter Dach und Fach war. Der HSV hingegen muss sich zum zweiten Mal in Folge geschlagen geben und verbleibt bei drei Zählern.