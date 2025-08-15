 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Die Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen geht nach dem Durchmarsch in der Bezirksliga an den Start.
Die Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen geht nach dem Durchmarsch in der Bezirksliga an den Start. – Foto: Andre Peters

BZL-6 live: So starten die RWE-Reserve und Co. in die neue Spielzeit

Bezirksliga, Gruppe 6: Am kommenden Wochenende ist es soweit, die neue Bezirksliga-Spielzeit 2025/26 geht an den Start. In Staffel 6 steigen alle neun Begegnungen des ersten Spieltags am Sonntag. Während die Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen zum Auftakt bei DJK Arminia Lirich 1920 vorspielt, bekommt es Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr mit Aufsteiger Heisinger SV zutun.

Die Sommer-Vorbereitung ist vorüber, die erste Runde des Niederrheinpokals größtenteils gespielt. Am Wochenende starten die Amateur-Ligen am Niederrhein nach der Sommerpause in die neue Spielzeit 2025/26, auch die Bezirksliga, Gruppe 6 geht an den Start. Neben dem ambitionierten Aufsteiger Rot-Weiss Essen II, der es auswärts mit DJK Arminia Lirich 1920 zutun bekommt, sind die Augen insbesondere auf die Auftritte der drei Landesliga-Absteiger gerichtet: Während DJK Arminia Kosterhardt bei den Sportfreunden Königshardt gastiert, empfangen die SpVgg Steele und der FC Blau-Gelb Überruhr die SpVgg Sterkrade-Nord beziehungsweise den Heisinger SV.

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:15

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30live

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
14:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:00

So., 17.08.2025, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
12:15

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

2. Spieltag
22.08.25 TuSEM Essen 1926 - SuS Haarzopf
24.08.25 VfB Frohnhausen - Fortuna Bottrop
24.08.25 SV Burgaltendorf - Dostlukspor Bottrop
24.08.25 Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Lirich 1920
24.08.25 SpVgg Steele - Heisinger SV
24.08.25 Vogelheimer SV - Sportfreunde Niederwenigern II
24.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde Königshardt
24.08.25 Rot-Weiss Essen II - FC Blau-Gelb Überruhr
24.08.25 DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Sterkrade 06/07

3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV

