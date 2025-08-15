BZL-6 live: So starten die RWE-Reserve und Co. in die neue Spielzeit

Die Sommer-Vorbereitung ist vorüber, die erste Runde des Niederrheinpokals größtenteils gespielt. Am Wochenende starten die Amateur-Ligen am Niederrhein nach der Sommerpause in die neue Spielzeit 2025/26, auch die Bezirksliga, Gruppe 6 geht an den Start. Neben dem ambitionierten Aufsteiger Rot-Weiss Essen II, der es auswärts mit DJK Arminia Lirich 1920 zutun bekommt, sind die Augen insbesondere auf die Auftritte der drei Landesliga-Absteiger gerichtet: Während DJK Arminia Kosterhardt bei den Sportfreunden Königshardt gastiert, empfangen die SpVgg Steele und der FC Blau-Gelb Überruhr die SpVgg Sterkrade-Nord beziehungsweise den Heisinger SV.