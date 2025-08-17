BZL-6 live: RWE ringt Lirich nieder, Königshardt und BGÜ gehen unter

Wie bereits in der Vorsaison kam es im direkten Aufeinandertreffen zwischen der Zweitauswahl der Sportfreunde Niederwenigern und dem SV Burgaltendorf zu einer umkämpften und spannenden Begegnung. Nachdem die Gäste den wesentlich besseren Start erwischten und durch Treffer von Denis Naoumov und Laurin Kamperhoff zur Halbzeitpause mit 2:0 führten, kamen die Gäste im zweiten Durchgang ebenfalls zum Torerfolg:

Niederwenigern-Stürmer Justin Barke brachte seine Mannschaft nach etwas über einer Stunde Spielzeit wieder zurück in die Partie, was allerdings am Ende nicht ausreichen sollte. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung musste sich der Gastgeber schlussendlich knapp geschlagen geben.