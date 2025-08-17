BZL-6 live: RWE ringt Lirich nieder, Königshardt und BGÜ gehen unter

Die Sommer-Vorbereitung ist vorüber, der erste Spieltag der neuen Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 absolviert. Im Eröffnungsspiel zwischen der Zweitauswahl der Sportfreunde Niederwenigern und dem SV Burgaltendorf setzte sich Letzterer knapp mit 2:1 durch, anschließend gelang auch der ambitionierten Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen ein Auswärtserfolg bei DJK Arminia Lirich. Aufsteiger Heisinger SV sorgte derweil in Überruhr für eine dicke Überraschung, schließlich bezwang der Underdog Landesliga-Absteiger FC Blau-Gelb Überruhr klar mit 5:2.
"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
Wie bereits in der Vorsaison kam es im direkten Aufeinandertreffen zwischen der Zweitauswahl der Sportfreunde Niederwenigern und dem SV Burgaltendorf zu einer umkämpften und spannenden Begegnung. Nachdem die Gäste den wesentlich besseren Start erwischten und durch Treffer von Denis Naoumov und Laurin Kamperhoff zur Halbzeitpause mit 2:0 führten, kamen die Gäste im zweiten Durchgang ebenfalls zum Torerfolg:
Niederwenigern-Stürmer Justin Barke brachte seine Mannschaft nach etwas über einer Stunde Spielzeit wieder zurück in die Partie, was allerdings am Ende nicht ausreichen sollte. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung musste sich der Gastgeber schlussendlich knapp geschlagen geben.
2. Spieltag
22.08.25 TuSEM Essen 1926 - SuS Haarzopf
24.08.25 VfB Frohnhausen - Fortuna Bottrop
24.08.25 SV Burgaltendorf - Dostlukspor Bottrop
24.08.25 Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Lirich 1920
24.08.25 SpVgg Steele - Heisinger SV
24.08.25 Vogelheimer SV - Sportfreunde Niederwenigern II
24.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde Königshardt
24.08.25 Rot-Weiss Essen II - FC Blau-Gelb Überruhr
24.08.25 DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Sterkrade 06/07
3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV