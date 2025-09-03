 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
Landesliga-Absteiger SpVgg Steele will im Nachholspiel am Mittwochabend den ersten Saisondreier verbuchen.
Landesliga-Absteiger SpVgg Steele will im Nachholspiel am Mittwochabend den ersten Saisondreier verbuchen. – Foto: Bohdan Vyhivskyi

BZL 6-Live: Nachholspiel in Steele, RWE empfängt direkten Verfolger

Bezirksliga, Gruppe 6: Die Spieltags-Woche in der Bezirksliga 6 startet bereits am Mittwochabend, wenn sich Landesliga-Absteiger SpVgg Steele und Aufsteiger Heisinger SV im Nachholspiel des zweiten Spieltags gegenüberstehen. Am Sonntag geht dann der vierte Spieltag der noch jungen Saison an den Start: Das Topspiel steigt dabei in Essen, wenn Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II Verfolger Spvgg Sterkrade-Nord empfängt.

Während am Mittwochabend im Nachholspiel des zweiten Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 6 die SpVgg Steele und der Heisinger SV aufeinandertreffen, steht am Sonntag dann der vierte Spieltag der noch jungen Saison auf dem Programm: Neben dem Topspiel zwischen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II und der Spvgg Sterkrade-Nord kämpfen die Schlusslichter FC Blau-Gelb Überruhr, Sportfreunde Königshardt und Sportfreunde Niederwenigern II jeweils um den ersten Punktgewinn.

So läuft das Nachholspiel:

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:00live

Das ist der vierte Spieltag:

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
11:00

So., 07.09.2025, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
13:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:15live

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:15

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:30

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
16:00

Das sind die nächsten Spieltage:

5. Spieltag
14.09.25 SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
14.09.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
14.09.25 SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
14.09.25 Sportfreunde Königshardt - Sportfreunde Niederwenigern II
14.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Frohnhausen
14.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - SV Burgaltendorf
14.09.25 Fortuna Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
14.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Fatihspor Essen 2001
14.09.25 Rot-Weiss Essen II - Heisinger SV

6. Spieltag
21.09.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Dostlukspor Bottrop
21.09.25 VfB Frohnhausen - SpVgg Steele
21.09.25 SV Burgaltendorf - FC Blau-Gelb Überruhr
21.09.25 Fatihspor Essen 2001 - Heisinger SV
21.09.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Lirich 1920
21.09.25 TuSEM Essen 1926 - Spvgg Sterkrade-Nord
21.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fortuna Bottrop
21.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SuS Haarzopf
21.09.25 Rot-Weiss Essen II - Sportfreunde Königshardt

