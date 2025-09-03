Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Landesliga-Absteiger SpVgg Steele will im Nachholspiel am Mittwochabend den ersten Saisondreier verbuchen. – Foto: Bohdan Vyhivskyi
BZL 6-Live: Nachholspiel in Steele, RWE empfängt direkten Verfolger
Bezirksliga, Gruppe 6: Die Spieltags-Woche in der Bezirksliga 6 startet bereits am Mittwochabend, wenn sich Landesliga-Absteiger SpVgg Steele und Aufsteiger Heisinger SV im Nachholspiel des zweiten Spieltags gegenüberstehen. Am Sonntag geht dann der vierte Spieltag der noch jungen Saison an den Start: Das Topspiel steigt dabei in Essen, wenn Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II Verfolger Spvgg Sterkrade-Nord empfängt.
Während am Mittwochabend im Nachholspiel des zweiten Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 6 die SpVgg Steele und der Heisinger SV aufeinandertreffen, steht am Sonntag dann der vierte Spieltag der noch jungen Saison auf dem Programm: Neben dem Topspiel zwischen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II und der Spvgg Sterkrade-Nord kämpfen die Schlusslichter FC Blau-Gelb Überruhr, Sportfreunde Königshardt und SportfreundeNiederwenigern II jeweils um den ersten Punktgewinn.
