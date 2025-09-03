BZL 6-Live: Nachholspiel in Steele, RWE empfängt direkten Verfolger

Während am Mittwochabend im Nachholspiel des zweiten Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 6 die SpVgg Steele und der Heisinger SV aufeinandertreffen, steht am Sonntag dann der vierte Spieltag der noch jungen Saison auf dem Programm: Neben dem Topspiel zwischen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen II und der Spvgg Sterkrade-Nord kämpfen die Schlusslichter FC Blau-Gelb Überruhr, Sportfreunde Königshardt und Sportfreunde Niederwenigern II jeweils um den ersten Punktgewinn.