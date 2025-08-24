BZL 6-Live: Lirich kontert 0:3-Rückstand, Vogelheim mit Kantersieg

Vor gut einer Woche wurde die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet, am Wochenende ist nun der zweite Spieltag an den Start gegangen: Am Sonntag konnten sowohl der VfB Frohnhausen als auch der Vogelheimer SV klare Heimsiege einfahren, während DJK Arminia Lirich 1920 in einem spektakulären Spiel nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt bei Fatihspor Essen 2001 entführt.
Bereits am Freitagabend ist der zweite Spieltag der neuen Spielzeit an den Start gegangen. Zwischen dem Vorjahres-Sechsten der Bezirksliga, Gruppe 2 und dem Vorjahres-Siebten derselben Liga war ein dementsprechend ausgeglichenes Duell zu erwarten. Diese Erwartungen spiegelten sich dann auch im Spielverlauf wider:
Nachdem TuSEM-Verteidiger Sergej Stahl die Hausherren zunächst nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung brachte, kamen die Gäste in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Mittelfeld-Akteur Maximilian Härtel zum Ausgleich. Der 28-Jährige hatte scheinbar einen Sahnetag erwischt, denn auch im zweiten Abschnitt gelang ihm ein Treffer, welcher schlussendlich den 2:1-Erfolg für Haarzopf bescherte. Durch diesen sichern sich die Gäste ihren ersten Dreier in der noch jungen Spielzeit, TuSEM hingegen wartet weiterhin auf den ersten Sieg.
3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV
4. Spieltag
07.09.25 TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
07.09.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
07.09.25 SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
07.09.25 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
07.09.25 Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
07.09.25 Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
07.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
07.09.25 Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord