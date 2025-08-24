BZL 6-Live: Lirich kontert 0:3-Rückstand, Vogelheim mit Kantersieg

Bereits am Freitagabend ist der zweite Spieltag der neuen Spielzeit an den Start gegangen. Zwischen dem Vorjahres-Sechsten der Bezirksliga, Gruppe 2 und dem Vorjahres-Siebten derselben Liga war ein dementsprechend ausgeglichenes Duell zu erwarten. Diese Erwartungen spiegelten sich dann auch im Spielverlauf wider:

Nachdem TuSEM-Verteidiger Sergej Stahl die Hausherren zunächst nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung brachte, kamen die Gäste in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Mittelfeld-Akteur Maximilian Härtel zum Ausgleich. Der 28-Jährige hatte scheinbar einen Sahnetag erwischt, denn auch im zweiten Abschnitt gelang ihm ein Treffer, welcher schlussendlich den 2:1-Erfolg für Haarzopf bescherte. Durch diesen sichern sich die Gäste ihren ersten Dreier in der noch jungen Spielzeit, TuSEM hingegen wartet weiterhin auf den ersten Sieg.