 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Vogelheim gastiert beim Spitzenreiter.
Vogelheim gastiert beim Spitzenreiter. – Foto: Roberto Parolari

BZL 6 live: Knallerduelle an der Spitze, Fatihspor braucht Kehrtwende

Bezirksliga, Gruppe 6: Nach der Feiertagsbedingten Unterbrechung rollt der Ball am Wochenende wieder: Während Spitzenreiter SV Burgaltendorf bereits am Freitag zum Topspiel gegen den Vogelheimer SV lädt, treffen auch die Verfolger VfB Frohnhausen und DJK Arminia Klosterhardt im direkten Duell aufeinander.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Freitagabend geht der 15. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start: Der Vogelheimer SV hofft im Spitzenspiel gegen Ligaprimus nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen auf ein Erfolgserlebnis. Am Sonntag stehen dann die restlichen Partien auf dem Programm: Während der VfB Frohnhausen den direkten Verfolger DJK Arminia Klosterhardt zu Gast hat, braucht Fatihspor Essen 2001 nach fünf Niederlagen in Serie auf den Befreiungsschlag gegen die Sportfreunde Niederwenigern II.

Jetzt in Folge 14 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

______________

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Das ist der 15. Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
19:00

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
11:00

So., 30.11.2025, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
13:30live

So., 30.11.2025, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
13:45live

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:15live

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:15

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:15live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:30

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
16:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

16. Spieltag
05.12.25 Fortuna Bottrop - Rot-Weiss Essen II
05.12.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - VfB Frohnhausen
07.12.25 Dostlukspor Bottrop - Fatihspor Essen 2001
07.12.25 Sportfreunde Niederwenigern II - TuSEM Essen 1926
07.12.25 SuS Haarzopf - Heisinger SV
07.12.25 Sportfreunde Königshardt - Vogelheimer SV
07.12.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Steele
07.12.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Spvgg Sterkrade-Nord
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt - SV Burgaltendorf

17. Spieltag
12.12.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Königshardt
13.12.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Niederwenigern II
13.12.25 SV Burgaltendorf - SpVgg Sterkrade 06/07
13.12.25 Rot-Weiss Essen II - SuS Haarzopf
14.12.25 TuSEM Essen 1926 - Dostlukspor Bottrop
14.12.25 Vogelheimer SV - DJK Arminia Klosterhardt
14.12.25 Fatihspor Essen 2001 - Fortuna Bottrop
14.12.25 Heisinger SV - DJK Arminia Lirich 1920
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord - FC Blau-Gelb Überruhr

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6

Aufrufe: 027.11.2025, 16:30 Uhr
Tom KunzeAutor