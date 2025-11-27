BZL 6 live: Knallerduelle an der Spitze, Fatihspor braucht Kehrtwende

Am Freitagabend geht der 15. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 an den Start: Der Vogelheimer SV hofft im Spitzenspiel gegen Ligaprimus nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen auf ein Erfolgserlebnis. Am Sonntag stehen dann die restlichen Partien auf dem Programm: Während der VfB Frohnhausen den direkten Verfolger DJK Arminia Klosterhardt zu Gast hat, braucht Fatihspor Essen 2001 nach fünf Niederlagen in Serie auf den Befreiungsschlag gegen die Sportfreunde Niederwenigern II.