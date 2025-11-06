BZL 6 live: Knaller-Spiel eröffnet, Krisen-Gipfel in Königshardt

Gleich mit einem Knaller startet die Bezirksliga, Gruppe 6 am Freitag in das Wochenende, schließlich duellieren sich Spitzenreiter SV Burgaltendorf und Mitstreiter VfB Frohnhausen. Parallel stehen sich Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr und SuS Haarzopf gegenüber, bevor am Sonntag die restlichen Partien folgen: Neben dem Krisen-Gipfel zwischen den Kellerkindern Sportfreunde Königshardt und DJK Arminia Lirich muss Rot-Weiss Essen II mit der SpVgg Stekrade 06/07 erneut gegen ein Spitzenteam ran.