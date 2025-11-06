 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Frohnhausen hat den Spitzenreiter vor der Brust.
Frohnhausen hat den Spitzenreiter vor der Brust. – Foto: Marcel Eichholz

BZL 6 live: Knaller-Spiel eröffnet, Krisen-Gipfel in Königshardt

Bezirksliga, Gruppe 6: Mit dem Spitzenspiel zwischen Ligaprimus SV Burgaltendorf und Verfolger VfB Frohnhausen wird am Freitag der 13. Spieltag eröffnet, anschließend kommt es am Sonntag zum Kellerduell zwischen den kriselnden Sportfreunden Königshardt und Arminia Lirich.

Gleich mit einem Knaller startet die Bezirksliga, Gruppe 6 am Freitag in das Wochenende, schließlich duellieren sich Spitzenreiter SV Burgaltendorf und Mitstreiter VfB Frohnhausen. Parallel stehen sich Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr und SuS Haarzopf gegenüber, bevor am Sonntag die restlichen Partien folgen: Neben dem Krisen-Gipfel zwischen den Kellerkindern Sportfreunde Königshardt und DJK Arminia Lirich muss Rot-Weiss Essen II mit der SpVgg Stekrade 06/07 erneut gegen ein Spitzenteam ran.

Das ist der 13. Spieltag:

Morgen, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
18:30live

Morgen, 19:00 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
19:00

So., 09.11.2025, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
13:45

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:15live

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:15

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

So., 09.11.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
16:00

____

Das sind die nächsten Spieltage:

14. Spieltag
16.11.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Rot-Weiss Essen II
16.11.25 Dostlukspor Bottrop - Heisinger SV
16.11.25 Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen
16.11.25 DJK Arminia Lirich 1920 - FC Blau-Gelb Überruhr
16.11.25 SuS Haarzopf - SpVgg Steele
16.11.25 Fortuna Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
16.11.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fatihspor Essen 2001
16.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - TuSEM Essen 1926
16.11.25 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Königshardt

15. Spieltag
30.11.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Niederwenigern II
30.11.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Klosterhardt
30.11.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Lirich 1920
30.11.25 SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
30.11.25 Sportfreunde Königshardt - FC Blau-Gelb Überruhr
30.11.25 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Sterkrade 06/07
30.11.25 Heisinger SV - Fortuna Bottrop
30.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SuS Haarzopf
30.11.25 Rot-Weiss Essen II - Dostlukspor Bottrop

