BZL 6 live: Knaller-Spiel eröffnet, Krisen-Gipfel in Königshardt

Gleich mit einem Knaller startet die Bezirksliga, Gruppe 6 am Freitag in das Wochenende, schließlich duellieren sich Spitzenreiter SV Burgaltendorf und Mitstreiter VfB Frohnhausen. Parallel stehen sich Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr und SuS Haarzopf gegenüber, bevor am Sonntag die restlichen Partien folgen: Neben dem Krisen-Gipfel zwischen den Kellerkindern Sportfreunde Königshardt und DJK Arminia Lirich muss Rot-Weiss Essen II mit der SpVgg Stekrade 06/07 erneut gegen ein Spitzenteam ran.
14. Spieltag
16.11.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Rot-Weiss Essen II
16.11.25 Dostlukspor Bottrop - Heisinger SV
16.11.25 Vogelheimer SV - VfB Frohnhausen
16.11.25 DJK Arminia Lirich 1920 - FC Blau-Gelb Überruhr
16.11.25 SuS Haarzopf - SpVgg Steele
16.11.25 Fortuna Bottrop - Spvgg Sterkrade-Nord
16.11.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Fatihspor Essen 2001
16.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - TuSEM Essen 1926
16.11.25 SV Burgaltendorf - Sportfreunde Königshardt
15. Spieltag
30.11.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Niederwenigern II
30.11.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Klosterhardt
30.11.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Lirich 1920
30.11.25 SV Burgaltendorf - Vogelheimer SV
30.11.25 Sportfreunde Königshardt - FC Blau-Gelb Überruhr
30.11.25 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Sterkrade 06/07
30.11.25 Heisinger SV - Fortuna Bottrop
30.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SuS Haarzopf
30.11.25 Rot-Weiss Essen II - Dostlukspor Bottrop