Allgemeines
Die RWE-Reserve will im Topspiel gegen Burgaltendorf wieder zurück in die Spur finden.
Die RWE-Reserve will im Topspiel gegen Burgaltendorf wieder zurück in die Spur finden. – Foto: Andre Peters

BZL 6 live: Klosterhardt patzt gegen Sterkrade, Frohnhausen souverän

Bezirksliga, Gruppe 6: Spieltag zehn ist eröffnet, bereits sm Freitagabend ist das Bezirksliga-Wochenende an den Start gegangen: Während sich der VfB Frohnhausen durch einen ungefährdeten 4:0-Erfolg an die Tabellenspitze schießt, erleidet Verfolger DJK Arminia Klosterhardt im Heimauftritt gegen die Spvgg Sterkrade-Nord einen bitteren Rückschlag.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Schon am Freitagabend ist der zehnte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet worden, sowohl in Frohnhausen als auch in Klosterhardt kam es zu Flutlichtspiel: Der VfB Fronhausen lässt im Heimauftritt gegen Fatihspor Essen 2001 nichts anbrennen und feiert einen ungefährdeten 4:0-Kantersieg, wohingegen Verfolger DJK Arminis Klosterhardt im Aufeinandertreffen mit der Spvgg Sterkrade-Nord leer ausgeht. Am Sonntag folgen dann die restlichen Partien: Der Fokus liegt allen voran auf dem Topspiel zwischen dem SV Burgaltendorf und Rot-Weiß Essen II.

Das ist der zehnte Spieltag:

Heute, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
4
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
2
3
Abpfiff

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
11:00

So., 19.10.2025, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
12:15

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:00

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:30live

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage:

11. Spieltag
26.10.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Niederwenigern II
26.10.25 Fatihspor Essen 2001 - SV Burgaltendorf
26.10.25 Sportfreunde Königshardt - SuS Haarzopf
26.10.25 Heisinger SV - DJK Arminia Klosterhardt
26.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Dostlukspor Bottrop
26.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Fortuna Bottrop
26.10.25 TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen
26.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
26.10.25 Rot-Weiss Essen II - Vogelheimer SV

12. Spieltag
02.11.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Steele
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord
02.11.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Königshardt
02.11.25 SuS Haarzopf - DJK Arminia Lirich 1920
02.11.25 SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
02.11.25 Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001
02.11.25 Fortuna Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
02.11.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Heisinger SV
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen II

