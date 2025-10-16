BZL 6 live: Klosterhardt patzt gegen Sterkrade, Frohnhausen souverän

Schon am Freitagabend ist der zehnte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet worden, sowohl in Frohnhausen als auch in Klosterhardt kam es zu Flutlichtspiel: Der VfB Fronhausen lässt im Heimauftritt gegen Fatihspor Essen 2001 nichts anbrennen und feiert einen ungefährdeten 4:0-Kantersieg, wohingegen Verfolger DJK Arminis Klosterhardt im Aufeinandertreffen mit der Spvgg Sterkrade-Nord leer ausgeht. Am Sonntag folgen dann die restlichen Partien: Der Fokus liegt allen voran auf dem Topspiel zwischen dem SV Burgaltendorf und Rot-Weiß Essen II.
11. Spieltag
26.10.25 SpVgg Steele - Sportfreunde Niederwenigern II
26.10.25 Fatihspor Essen 2001 - SV Burgaltendorf
26.10.25 Sportfreunde Königshardt - SuS Haarzopf
26.10.25 Heisinger SV - DJK Arminia Klosterhardt
26.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Dostlukspor Bottrop
26.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Fortuna Bottrop
26.10.25 TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen
26.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
26.10.25 Rot-Weiss Essen II - Vogelheimer SV
12. Spieltag
02.11.25 Dostlukspor Bottrop - SpVgg Steele
02.11.25 Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord
02.11.25 VfB Frohnhausen - Sportfreunde Königshardt
02.11.25 SuS Haarzopf - DJK Arminia Lirich 1920
02.11.25 SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
02.11.25 Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001
02.11.25 Fortuna Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
02.11.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Heisinger SV
02.11.25 DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen II