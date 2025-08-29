Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Arminia Klosterhardt ist vorübergehend Tabellenführer.
BZL 6-Live: Klosterhardt nach Sieg in Niederwenigern an der Spitze
Bezirksliga, Gruppe 6: Der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison ist gestartet, im ersten Duell am Sonntagmittag behauptet sich Arminia Klosterhardt im Auswärtsspiel bei Sportfreunde Niederwenigern II und springt folglich an die Tabellenspitze.
Am Sonntag ist der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga, Gruppe 6-Spielzeit 2025/26 an den Start gegangen, durch einen knappen 1:0-Auswärtserfolg bei Sportfreunde Niederwenigern II springt Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt vorübergehend auf Tabellenplatz eins.
