 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Arminia Klosterhardt ist vorübergehend Tabellenführer.
Arminia Klosterhardt ist vorübergehend Tabellenführer.

BZL 6-Live: Klosterhardt nach Sieg in Niederwenigern an der Spitze

Bezirksliga, Gruppe 6: Der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison ist gestartet, im ersten Duell am Sonntagmittag behauptet sich Arminia Klosterhardt im Auswärtsspiel bei Sportfreunde Niederwenigern II und springt folglich an die Tabellenspitze.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Sonntag ist der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga, Gruppe 6-Spielzeit 2025/26 an den Start gegangen, durch einen knappen 1:0-Auswärtserfolg bei Sportfreunde Niederwenigern II springt Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt vorübergehend auf Tabellenplatz eins.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt

"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Das ist der dritte Spieltag:

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
1
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
6
4

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
4

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:00

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
0
2

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
1
0
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1
1

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
0
2

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30live
+Video

____

Das sind die nächsten Spieltage:

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6

Aufrufe: 029.8.2025, 17:00 Uhr
Tom KunzeAutor