BZL 6 live: Kellerduell in Niederwenigern, VSV und RWE klarer Favorit

Spieltag sechs in der Bezirksliga, Gruppe 6 wird am kommenden Sonntag ausgetragen, neben dem Aufeinandertreffen der beiden schwach gestarteten Sportfreunde Niederwenigern II und Dostlukspor Bottrop gehen die Top-Teams Rot-Weiss Essen II, Vogelheimer SV und der SV Burgaltendorf als klare Favoriten in ihre Partien: Während RWE die Sportfreunde Königshardt auf heimischer Anlage begrüßt, bekommen es der VSV und Burgaltendorf mit DJK Arminia Lirich und Schlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr zu tun.
7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
28.09.25 SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
28.09.25 Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
28.09.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
28.09.25 DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
28.09.25 Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
28.09.25 TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
28.09.25 Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
28.09.25 Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001
8. Spieltag
05.10.25 TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
05.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
05.10.25 VfB Frohnhausen - Heisinger SV
05.10.25 SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
05.10.25 Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
05.10.25 Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
05.10.25 Vogelheimer SV - SpVgg Steele
05.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
05.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr