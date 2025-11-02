 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Die Spvgg Sterkrade-Nord erkämpft sich wichtige drei Zähler.
Die Spvgg Sterkrade-Nord erkämpft sich wichtige drei Zähler. – Foto: Robin Bogaletzki

BZL 6 live: Keine Tore in Bottrop, Nordler feiern torreiches Comeback

Bezirksliga, Gruppe 6: Am Sonntagvormittag ist der zwölfte Spieltag an den Start gegangen, in Bottrop und Niederwenigern rollte bereits der Ball: Während sich Aufsteiger Dostlukspor Bottrop und die SpVgg Steele torlos Remis trennen, münzt die Spvgg Sterkrade-Nord einen frühen 0:2-Rückstand bei den Sportfreunden Niederwenigern II in einen Auswärtssieg um.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Sonntagvormittag ist der zwölfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 gestartet, mit dem Kellerduell zwischen Dostlukspor Bottrop und Landesliga-Absteiger SpVgg Steele fiel der Startschuss. Die Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte kamen schlussendlich nicht über eine torlose Punkteteilung hinaus. Parallel dreht die Spvgg Sterkrade-Nord einen 0:2-Rückstand bei den Sportfreunden Niederwenigern II in einen 4:3-Erfolg. Am Nachmittag folgt dann unter anderem das Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen II und Tabellennachbar DJK Arminia Klosterhardt.

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

Das ist der zwölfte Spieltag:

Heute, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
0
0
Abpfiff

Mit der Hoffnung auf drei Punkte waren sowohl Gastgeber Doktlukspor Bottrop als auch Herausforderer SpVgg Steele in das Auftaktspiel des zwölften Spieltags gegangen, schließlich trennten die beiden Kontrahenten vor Spielbeginn einzig sechs Punkte voneinander. Demnach war kein Favorit auszumachen, was sich dann auch auf dem Rasen widerspiegelte:

In einem Aufeinandertreffen, dass insbesondere durch defensive Stabilität auf beiden Seiten geprägt war, gelang es weder dem Aufsteiger aus Bottrop noch dem Landesliga-Absteiger aus Steele, zu Toren zu kommen, weshalb es am Ende beim torlosen Remis verblieb. Dieses hilft keiner der beiden Mannschaften so wirklich weiter, schließlich verbleiben diese nach wie vor im Tabellenkeller.

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
3
4
Abpfiff
+Video

Wesentlich mehr Spektakel war derweil in Niederwenigern geboten, wo Gastgeber Sportfreunde Niederwenigern II die Spvgg Sterkrade-Nord zu Gast hatte. Während die Spvgg aufgrund eines Punktepolsters von sieben Zählern auf den Kontrahenten leicht favorisiert in die Partie ging, zeichnete sich auf dem Feld ein wilder Schlagabtausch ab:

Denn es waren zunächst die Hausherren, die durch einen Blitz-Doppelschlag von Justin Barke mit 2:0 in Führung gingen. Doch die Nordler brauchten nicht lange, um die passende Antwort folgen zu lassen: Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi und Felix Brüggenhorst besorgten binnen fünf Minuten den Ausgleich. Mit dem 2:2 ging es folglich auch in die Pause, ehe Elias Rams die Gäste mit seinem Treffer nach einer guten Stunde Spielzeit auf die Siegerstraße brachte. Doch Paul Beyer gelang im direkten Gegenzug der erneute Ausgleich, bevor es erneut Rams war, der im Anschluss Tagestreffer Nummer zwei und zugleich den 4:3-Siegtreffer folgen ließ.

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
6
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
7
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
1
0
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
1
0

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
2
0

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

