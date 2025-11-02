BZL 6 live: Keine Tore in Bottrop, Nordler feiern torreiches Comeback

Mit der Hoffnung auf drei Punkte waren sowohl Gastgeber Doktlukspor Bottrop als auch Herausforderer SpVgg Steele in das Auftaktspiel des zwölften Spieltags gegangen, schließlich trennten die beiden Kontrahenten vor Spielbeginn einzig sechs Punkte voneinander. Demnach war kein Favorit auszumachen, was sich dann auch auf dem Rasen widerspiegelte:

In einem Aufeinandertreffen, dass insbesondere durch defensive Stabilität auf beiden Seiten geprägt war, gelang es weder dem Aufsteiger aus Bottrop noch dem Landesliga-Absteiger aus Steele, zu Toren zu kommen, weshalb es am Ende beim torlosen Remis verblieb. Dieses hilft keiner der beiden Mannschaften so wirklich weiter, schließlich verbleiben diese nach wie vor im Tabellenkeller.