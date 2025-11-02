BZL 6 live: Keine Tore in Bottrop, Nordler feiern torreiches Comeback

Am Sonntagvormittag ist der zwölfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 gestartet, mit dem Kellerduell zwischen Dostlukspor Bottrop und Landesliga-Absteiger SpVgg Steele fiel der Startschuss. Die Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte kamen schlussendlich nicht über eine torlose Punkteteilung hinaus. Parallel dreht die Spvgg Sterkrade-Nord einen 0:2-Rückstand bei den Sportfreunden Niederwenigern II in einen 4:3-Erfolg. Am Nachmittag folgt dann unter anderem das Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen II und Tabellennachbar DJK Arminia Klosterhardt.
Mit der Hoffnung auf drei Punkte waren sowohl Gastgeber Doktlukspor Bottrop als auch Herausforderer SpVgg Steele in das Auftaktspiel des zwölften Spieltags gegangen, schließlich trennten die beiden Kontrahenten vor Spielbeginn einzig sechs Punkte voneinander. Demnach war kein Favorit auszumachen, was sich dann auch auf dem Rasen widerspiegelte:
In einem Aufeinandertreffen, dass insbesondere durch defensive Stabilität auf beiden Seiten geprägt war, gelang es weder dem Aufsteiger aus Bottrop noch dem Landesliga-Absteiger aus Steele, zu Toren zu kommen, weshalb es am Ende beim torlosen Remis verblieb. Dieses hilft keiner der beiden Mannschaften so wirklich weiter, schließlich verbleiben diese nach wie vor im Tabellenkeller.
Wesentlich mehr Spektakel war derweil in Niederwenigern geboten, wo Gastgeber Sportfreunde Niederwenigern II die Spvgg Sterkrade-Nord zu Gast hatte. Während die Spvgg aufgrund eines Punktepolsters von sieben Zählern auf den Kontrahenten leicht favorisiert in die Partie ging, zeichnete sich auf dem Feld ein wilder Schlagabtausch ab:
Denn es waren zunächst die Hausherren, die durch einen Blitz-Doppelschlag von Justin Barke mit 2:0 in Führung gingen. Doch die Nordler brauchten nicht lange, um die passende Antwort folgen zu lassen: Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi und Felix Brüggenhorst besorgten binnen fünf Minuten den Ausgleich. Mit dem 2:2 ging es folglich auch in die Pause, ehe Elias Rams die Gäste mit seinem Treffer nach einer guten Stunde Spielzeit auf die Siegerstraße brachte. Doch Paul Beyer gelang im direkten Gegenzug der erneute Ausgleich, bevor es erneut Rams war, der im Anschluss Tagestreffer Nummer zwei und zugleich den 4:3-Siegtreffer folgen ließ.