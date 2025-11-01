BZL 6 live: Keine Tore in Bottrop, Nordler ernten torreichen Dreier

Am Sonntag steht der zwölfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 auf dem Programm, mit dem Kellerduell zwischen Dostlukspor Bottrop und Landesliga-Absteiger SpVgg Steele fällt der Startschuss. Anschließend ist Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II bereits zum vierten Mal in Serie gegen einen direkten Tabellennachbar gefragt, wenn es auswärts zu DJK Arminia Klosterhardt geht. Spitzenreiter SV Burgaltendorf ist derweil im Heimspiel gegen Fatihspor Essen 2001 auf drei Punkte aus, während Sterkrade 06/07 gegen Aufsteiger Heisinger SV den sechsten Dreier in Serie eintüten will.