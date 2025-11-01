 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Klosterhardt und Sterkrade haben großes vor.
Klosterhardt und Sterkrade haben großes vor. – Foto: Bastian Beckers

BZL 6 live: Keine Tore in Bottrop, Nordler ernten torreichen Dreier

Bezirksliga, Gruppe 6: Mit dem Kellerduell zwischen Aufsteiger Dostlukspor Bottrop und der SpVgg Steele geht der zwölfte Spieltag am Sonntag an den Start. Anschließend muss die RWE-Reserve zum direkten Tabellennachbarn Arminia Klosterhardt, während Sterkrade 06/07 seinen Erfolgslauf im Heimspiel gegen den Heisinger SV weiter ausbauen möchte.

Am Sonntag steht der zwölfte Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 auf dem Programm, mit dem Kellerduell zwischen Dostlukspor Bottrop und Landesliga-Absteiger SpVgg Steele fällt der Startschuss. Anschließend ist Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II bereits zum vierten Mal in Serie gegen einen direkten Tabellennachbar gefragt, wenn es auswärts zu DJK Arminia Klosterhardt geht. Spitzenreiter SV Burgaltendorf ist derweil im Heimspiel gegen Fatihspor Essen 2001 auf drei Punkte aus, während Sterkrade 06/07 gegen Aufsteiger Heisinger SV den sechsten Dreier in Serie eintüten will.

Das ist der zwölfte Spieltag:

Heute, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
0
0
Abpfiff

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
3
4
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
2
0

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
1
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:00

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

