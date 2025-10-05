 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Aufsteiger Heisinger SV kassiert eine deftige Klatsche in Frohnhausen.
Aufsteiger Heisinger SV kassiert eine deftige Klatsche in Frohnhausen. – Foto: Riccarda Maszun

BZL 6 live: HSV geht in Frohnhausen unter, Haarzopf gewinnt klar

Bezirksliga, Gruppe 6: Am Sonntag ist der achte Spieltag an den Start gegangen: Während sich zum Auftakt TuSEM Essen im Lokalderby gegen Rot-Weiss Essen II behauptet, feiert der VfB Frohnhausen einen 8:1-Kantersieg über Aufsteiger Heisinger SV. Auch SuS Haarzopf siegt im Parallelspiel souverän über die Sportfreunde Niederwenigern II.

Um 11 Uhr Mittags ist der achte Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet worden, als sich die Essener-Rivalen TuSEM Essen und Rot-Weiß Essen II gegenüberstanden. Der bislang unbesiegte Spitzenreiter aus Essen, der als klarer Favorit in die Begegnung gegangen war, musste sich nach zwischenzeitlicher Führung am Ende knapp mit 1:2 geschlagen geben. Anschließend kam Aufsteiger Heisinger SV bei Landesliga-Absteiger VfB Frohnhausen leer aus und musste sich mit 1:8 geschlagen geben. Derweil behält SuS Haarzopf im Kellerduell bei den Sportfreunden Niederwenigern klar mit 3:0 die Oberhand.

Das ist der achte Spieltag:

Heute, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
0
3
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
8
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1
1

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
3
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
5
0

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
3
0

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
0
0

Das sind die nächsten Spieltage:

9. Spieltag
12.10.25 SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt
12.10.25 SuS Haarzopf - Dostlukspor Bottrop
12.10.25 Fatihspor Essen 2001 - TuSEM Essen 1926
12.10.25 Sportfreunde Königshardt - Fortuna Bottrop
12.10.25 Heisinger SV - SV Burgaltendorf
12.10.25 FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Sterkrade 06/07
12.10.25 DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Niederwenigern II
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Vogelheimer SV
12.10.25 Rot-Weiss Essen II - VfB Frohnhausen

10. Spieltag
17.10.25 VfB Frohnhausen - Fatihspor Essen 2001
17.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - Spvgg Sterkrade-Nord
19.10.25 TuSEM Essen 1926 - Sportfreunde Königshardt
19.10.25 Sportfreunde Niederwenigern II - FC Blau-Gelb Überruhr
19.10.25 SV Burgaltendorf - Rot-Weiss Essen II
19.10.25 Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920
19.10.25 Vogelheimer SV - Heisinger SV
19.10.25 Fortuna Bottrop - SuS Haarzopf
19.10.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - SpVgg Steele

