Allgemeines
Die Spvgg Sterkrade-Nord bekommt es mit dem Heisinger SV zu tun.
Die Spvgg Sterkrade-Nord bekommt es mit dem Heisinger SV zu tun. – Foto: Robin Bogaletzki

BZL 6-Live: Heisinger SV zu Gast in Sterkrade, Steele empfängt RWE II

Bezirksliga, Gruppe 6: Der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison geht an den Start, alle neue Paarungen des Wochenendes stehen dabei am Sonntag auf dem Programm: Während der Heisinger SV seinen starken Saisonstart im Auswärtsspiel bei der Spvgg Sterkrade-Nord bestätigen will, empfängt Landesliga-Asbteiger SpVgg Steele den Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II.

Am Wochenende geht der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga, Gruppe 6-Spielzeit 2025/26 an den Start, die Duelle am Sonntag haben dabei erneut einiges an Spannung zu bieten: Sowohl Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II als auch der Vogelheimer SV und der SV Burgaltendorf wollen ihre Siegesserie zum Saisonstart fortsetzen und in ihren jeweiligen Auswärtsauftritten als Sieger vom Platz gehen. Zudem kommt es zwischen der Spvgg Sterkrade-Nord und dem Heisinger SV - der nach seinem 8:2-Kantersieg zum Auftakt zuletzt spielfrei hatte - zu einem hochkarätigen Aufeinandertreffen.

Bezirksliga 6: Zur Tabelle!

Die Transfers der Bezirksliga 6

Das ist der dritte Spieltag:

So., 31.08.2025, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
12:15

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
14:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:00

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:15

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30live

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:30

Tom KunzeAutor