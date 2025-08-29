Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Spvgg Sterkrade-Nord bekommt es mit dem Heisinger SV zu tun. – Foto: Robin Bogaletzki
BZL 6-Live: Heisinger SV zu Gast in Sterkrade, Steele empfängt RWE II
Bezirksliga, Gruppe 6: Der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison geht an den Start, alle neue Paarungen des Wochenendes stehen dabei am Sonntag auf dem Programm: Während der Heisinger SV seinen starken Saisonstart im Auswärtsspiel bei der Spvgg Sterkrade-Nord bestätigen will, empfängt Landesliga-Asbteiger SpVgg Steele den Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II.
Am Wochenende geht der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga, Gruppe 6-Spielzeit 2025/26 an den Start, die Duelle am Sonntag haben dabei erneut einiges an Spannung zu bieten: Sowohl Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II als auch der Vogelheimer SV und der SV Burgaltendorf wollen ihre Siegesserie zum Saisonstart fortsetzen und in ihren jeweiligen Auswärtsauftritten als Sieger vom Platz gehen. Zudem kommt es zwischen der Spvgg Sterkrade-Nord und dem Heisinger SV - der nach seinem 8:2-Kantersieg zum Auftakt zuletzt spielfrei hatte - zu einem hochkarätigen Aufeinandertreffen.
