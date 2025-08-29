BZL 6-Live: Heisinger SV zu Gast in Sterkrade, Steele empfängt RWE II

Am Wochenende geht der dritte Spieltag der neuen Bezirksliga, Gruppe 6-Spielzeit 2025/26 an den Start, die Duelle am Sonntag haben dabei erneut einiges an Spannung zu bieten: Sowohl Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II als auch der Vogelheimer SV und der SV Burgaltendorf wollen ihre Siegesserie zum Saisonstart fortsetzen und in ihren jeweiligen Auswärtsauftritten als Sieger vom Platz gehen. Zudem kommt es zwischen der Spvgg Sterkrade-Nord und dem Heisinger SV - der nach seinem 8:2-Kantersieg zum Auftakt zuletzt spielfrei hatte - zu einem hochkarätigen Aufeinandertreffen.