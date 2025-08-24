 2025-08-21T14:07:42.707Z

Der VfB Frohnhausen lässt Fortuna Bottrop keine Chance.
Der VfB Frohnhausen lässt Fortuna Bottrop keine Chance. – Foto: Marcel Eichholz

BZL 6-Live: Frohnhausen fertigt Fortuna Bottrop ab

Bezirksliga, Gruppe 6: Der zweite Spieltag der neuen Saison 2025/26 ist eröffnet, das Duell zwischen Gastgeber TuSEM Essen und SuS Haarzopf am Freitag konnten die Gäste am Ende für sich entscheiden. Im ersten Sonntagsspiel lässt der VfB Frohnhausen derweil Fortuna Bottrop keine Chance.

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Vor gut einer Woche wurde die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet, am Wochenende ist nun der zweite Spieltag an den Start gegangen: SuS Haarzopf konnte sich bereits am Freitagabend bei Lokalkontrahent TuSEM Essen behaupten und die ersten drei Zähler der neuen Saison einheimsen. Im ersten Sonntagsspiel musste sich nun Fortuna Bottrop klar mit 1:5 gegen den VfB Frohnhausen geschlagen geben.

Fr., 22.08.2025, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
1
2
Abpfiff

Bereits am Freitagabend ist der zweite Spieltag der neuen Spielzeit an den Start gegangen. Zwischen dem Vorjahres-Sechsten der Bezirksliga, Gruppe 2 und dem Vorjahres-Siebten derselben Liga war ein dementsprechend ausgeglichenes Duell zu erwarten. Diese Erwartungen spiegelten sich dann auch im Spielverlauf wider:

Nachdem TuSEM-Verteidiger Sergej Stahl die Hausherren zunächst nach einer halben Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung brachte, kamen die Gäste in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Mittelfeld-Akteur Maximilian Härtel zum Ausgleich. Der 28-Jährige hatte scheinbar einen Sahnetag erwischt, denn auch im zweiten Abschnitt gelang ihm ein Treffer, welcher schlussendlich den 2:1-Erfolg für Haarzopf bescherte. Durch diesen sichern sich die Gäste ihren ersten Dreier in der noch jungen Spielzeit, TuSEM hingegen wartet weiterhin auf den ersten Sieg.

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:15

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:00

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
3
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
16:00

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
2
1

Heute, 16:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
0
1

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:00live

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV

4. Spieltag
07.09.25 TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
07.09.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
07.09.25 SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
07.09.25 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
07.09.25 Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
07.09.25 Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
07.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
07.09.25 Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord

