 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
TuSEM Essen eröffnet das Wochenende mit einem Heim-Derby.
TuSEM Essen eröffnet das Wochenende mit einem Heim-Derby. – Foto: Marcel Eichholz

BZL 6-Live: Essen-Derby eröffnet, Heimauftakt für Klosterhardt und RWE

Bezirksliga, Gruppe 6: Der zweite Spieltag der neuen Saison 2025/26 steht vor der Tür, schon am Freitag eröffnen TuSEM Essen und SuS Haarzopf im Essener-Stadtderby den Spieltag. Am Sonntag stehen dann unter anderem die Profi-Reserve von Rot-Weiss Essen und Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt vor dem Heimauftakt.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Vor gut einer Woche wurde die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet, am Wochenende steigt dann Spieltag zwei. Nachdem TuSEM Essen am Freitag Lokalkontrahent SuS Haarzopf zum Auftakt empfängt, bestreiten am Sonntag Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt und Aufsteiger Rot-Weiss Essen II ihre ersten Heimspiele. Für die jeweiligen Kontrahenten FC Blau-Gelb Überruhr und SpVgg Sterkrade 06/07 eine schwere Aufgabe, schließlich starteten sowohl die RWE-Reserve als auch die Arminia aus Kosterhardt mit überzeugenden Siegen in die Saison. Das Duell zwischen der SpVgg Steele und dem Heisinger SV wurde derweil auf Anfang September verschoben.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt

"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

_______________

Morgen, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
19:45

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:15

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:00

So., 24.08.2025, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
13:30

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
16:00

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:00live

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:30

So., 24.08.2025, 16:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
16:15

____

Das sind die nächsten Spieltage:

3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV

4. Spieltag
07.09.25 TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
07.09.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
07.09.25 SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
07.09.25 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
07.09.25 Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
07.09.25 Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
07.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
07.09.25 Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord

Aufrufe: 021.8.2025, 21:30 Uhr
Tom KunzeAutor