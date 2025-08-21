BZL 6-Live: Essen-Derby eröffnet, Heimauftakt für Klosterhardt und RWE

Vor gut einer Woche wurde die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet, am Wochenende steigt dann Spieltag zwei. Nachdem TuSEM Essen am Freitag Lokalkontrahent SuS Haarzopf zum Auftakt empfängt, bestreiten am Sonntag Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt und Aufsteiger Rot-Weiss Essen II ihre ersten Heimspiele. Für die jeweiligen Kontrahenten FC Blau-Gelb Überruhr und SpVgg Sterkrade 06/07 eine schwere Aufgabe, schließlich starteten sowohl die RWE-Reserve als auch die Arminia aus Kosterhardt mit überzeugenden Siegen in die Saison. Das Duell zwischen der SpVgg Steele und dem Heisinger SV wurde derweil auf Anfang September verschoben.