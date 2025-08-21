BZL 6-Live: Essen-Derby eröffnet, Heimauftakt für Klosterhardt und RWE

Vor gut einer Woche wurde die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6 eröffnet, am Wochenende steigt dann Spieltag zwei. Nachdem TuSEM Essen am Freitag Lokalkontrahent SuS Haarzopf zum Auftakt empfängt, bestreiten am Sonntag Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt und Aufsteiger Rot-Weiss Essen II ihre ersten Heimspiele. Für die jeweiligen Kontrahenten FC Blau-Gelb Überruhr und SpVgg Sterkrade 06/07 eine schwere Aufgabe, schließlich starteten sowohl die RWE-Reserve als auch die Arminia aus Kosterhardt mit überzeugenden Siegen in die Saison. Das Duell zwischen der SpVgg Steele und dem Heisinger SV wurde derweil auf Anfang September verschoben.
"FuPalaver", der Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
3. Spieltag
31.08.25 Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
31.08.25 SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
31.08.25 Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
31.08.25 SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
31.08.25 Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
31.08.25 FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
31.08.25 DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
31.08.25 Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
31.08.25 Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV
4. Spieltag
07.09.25 TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
07.09.25 VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
07.09.25 SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
07.09.25 Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
07.09.25 Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
07.09.25 Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
07.09.25 SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
07.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
07.09.25 Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord