BZL 6: Last-Minute-Sieg im Spitzenspiel, BGÜ kassiert nächste Klatsche

Gleich mit einem Knaller-Spiel startete die Bezirksliga, Gruppe 6 am Freitag in das Wochenende: Ligaprimus SV Burgaltendorf bezwang Verfolger VfB Frohnhausen dank eines späten Treffers in der Nachspielzeit, wodurch der SVB seinen Spitzenplatz auch über den Spieltag hinaus festigt. Weniger zu feiern hat derweil Ligaschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr, schließlich kommt der Landesliga-Absteiger auch gegen SuS Haarzopf unter die Räder und droht, noch vor dem Jahreswechsel die 100-Gegentor-Marke zu knacken.