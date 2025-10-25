BZL 6: Knaller-Spiel, Sterkrade-Derby und Krisen-Gipfel in Steele

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie bekommt es Top-Aufsteiger Rot-Weiss Essen II mit dem nächsten harten Brocken zu tun: Auf heimischer Anlage begrüßt die Elf von Chefcoach Stefan Lorenz Spitzenreiter Vogelheimer SV im Rahmen des elften Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 6 am Sonntag. Parallel treffen die beiden Stadtrivalen Spvgg Sterkrade-Nord und SpVgg Sterkrade 06/07 im direkten Duell aufeinander, während in Steele der Krisen-Gipfel zwischen Gastgeber SpVgg Steele und den Sportfreunden Niederwenigern II steigt.