BZL 6: Frohnhausen lässt Sterkrade im Nachholspiel keine Chance

Die Spvgg Sterkrade-Nord lud am Samstagabend zum Heimspiel gegen den VfB Frohnhausen. Das Duell der beiden Kontrahenten bot das Nachholspiel des siebten Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 6 und sollte einen klaren Ausgang zur Folge haben: Die favorisierten Gäste ließen schlussendlich keine Zweifel aufkommen und fertigten den Kontrahenten aus dem Tabellenmittelfeld klar mit 5:1 (2:1) ab. Durch den Erfolg springt der VfB auf den dritten Tabellenplatz, lediglich fünf Zähler hinter Spitzenreiter SV Burgaltendorf.

Während Spvgg-Stürmer Elias Rams anfangs noch die frühe Gästeführung durch Mohamed Said zunichte machte, stellte Prince Chigamezu Igbozuruike noch vor der Pause auf 2:1 zugunsten der Gäste, ehe Issa Adnan Said per Doppelschlag und Samir Laskowski anschließend die Treffer zum 5:1-Endstand beisteuerten. Durch den Auswärtsdreier springen die Frohnhauser Löwen auf den dritten Tabellenrang, wohingegen Sterkrade auf Platz elf zurückbleibt.

Gut zwei Monate nachdem das Aufeinandertreffen der Spvgg Sterkrade-Nord und Herausforderer VfB Frohnhausen eigentlich hätte stattfinden sollen, war es nun soweit: Im Nordler Park standen sich die beiden Kontrahenten am Samstagabend gegenüber. Aufgrund des klaren Punktevorsprungs von zwölf Zählern auf die Hausherren ging der VfB favorisiert in die Partie, und konnte dieser Rolle schlussendlich auch gerecht werden:

Nachdem SpVgg-Akteur Moritz Anderheide die Gäste nach einer halben Stunde in Führung brachte und zugleich den Pausenstand besorgte, kam der Gastgeber nach dem Wiederbeginn besser in die Partie: Während die Grün-Weißen unmittelbar nach dem Seitenwechsel die Großchance zum Ausgleich per Strafstoß vergaben, ließ Ben Sorge wenig später doch den Ausgleich folgen. Dieser sollte aber nicht ausreichen, weil Aaron Langen weitere fünf Minuten darauf den 2:1-Siegtreffer zugunsten der 06/07er beisteuerte.

Eröffnet wurde der 7. Spieltag in Haarzopf, wo sich Gastgeber SuS Haarzopf unter Kontrahent SpVgg Sterkrade 06/07 gegenüberstanden: Die Hausherren, die mit einem drei-Punkte-Rückstand auf die SpVgg in die Begegnung gingen, waren darauf aus, mit dem Kontrahenten aus Stekrade gleichzuziehen. Diesem Ziel kamen die Hausherren dann auch sehr nahe, sollten schlussendlich aber leer ausgehen:

Derweil setzt der SV Burgaltendorf seinen Sahnestart weiter fort: Nachdem der SVB bereits fünf der sechs bisherigen Ligaduelle für sich entscheiden konnte, behält das Spitzen-Team auch bei Landesliga-Absteiger SpVgg Steele die Oberhand. Gegen den Kontrahenten aus der unteren Tabellenregion lassen die favorisierten Gäste nichts abrennen und feiern einen ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg.

Während Offensivakteur Michael Siminenko den einzigen Treffer des ersten Durchgangs erzielte, sorgte Sturmpartner Laurin Kamperhoff anschließend per Doppelschlag für die Entscheidung. Durch den Sieg bleibt der SVB der erste Verfolger von Ligaprimus Rot-Weiss Essen II, wohingegen die SpVgg aus Steele in die Abstiegszone zurückfällt.

Für den überraschend stark in die Saison gestarteten Aufsteiger Dostlukspor Bottrop ging es in Auswärtsspiel bei Kellerkind Sportfreunde Königshardt, der nach bislang sechs absolvierten Partien lediglich einen Zähler auf dem Konto vorwies. Gegen den Liga-Neuling stand nun der erste Saisonerfolg auf der Agenda, was letztlich aber nicht gelingen sollte: Nachdem Sportfreunde-Stürmer Simon Palmen die Hausherren bereits in der Anfangsviertelstunde in Führung schoss, drehte Khaled Al-Kadi die Partie im Anschluss per Doppelschlag vom Elfmeterpunkt auf 2:1 zugunsten der Bottroper Gäste. Während es darauf mit der knappen Gästeführung in die Pause ging, wurde es in der Schlussphase dann hitzig: Zunächst flog Bottrop-Joker Mert Celik vom Platz, ehe auch Nico Nachtigall auf Seiten des Gastgebers vorzeitig duschen musste. In der Schlussphase war es dann erneut Palmen, der einen sportlichen Schlusspunkt setzte und den 2:2-Endstand besorgte.

Durchaus ordentlich in die Saison gestartet war hingegen TuSEM Essen, der seine gute Form auch im Heimspiel gegen Aufsteiger Heisinger SV bestätigen wollte. Dieses Vorhaben sollte den Hausherren schlussendlich aber nicht gelingen, da Gästestürmer Jonas Lippeck in der Schlussphase so richtig aufdrehte: Dabei war es zunächst der Gastgeber, der durch den Treffer von Leo Derksen zur Pause mit 1:0 führte. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Essener dann besser in die Partie und stellten dank des Treffers von Felix Herzinger die Weichen bereits auf Sieg, ehe die Gäste eine irre Schlussphase folgen ließen: Genau genommen Top-Stürmer Lippeck, der mit einem lupenreinen Hattrick in der Nachspielzeit die Begegnung zugunsten des HsV drehte und somit den Last-Minute-Sieg des Aufsteigers besiegelte. Für Sieggarant Lippeck waren es zudem bereits die Saisontore neun bis elf.

Ein ganz düsteren Nachmittag mussten derweil die Sportfreunde Niederwenigern II wegstecken: Im Auswärtsspiel bei der ebenfalls nicht besonders erfolgreich in die Saison gestarteten Fortuna Bottrop kam die Landesliga-Reserve so richtig unter die Räder: Nachdem die Hausherren bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse sorgten und nach 35 Minuten klar mit 4:0 führten, verkürzte Justin Barke noch auf 1:4 für die Sportfreunde. Spannung sollte aber keine mehr aufkommen, da die Fortuna im zweiten Abschnitt ganze sechs weitere Treffer drauflegte und einen beeindruckende 10:1-Kantersieg verbuchte. Mann des Tages war fraglos der in Bestform aufgelegte Lennart Jablonski, der mit einem Fünferpack glänzte.

Als klarer Favorit ging Landesliga-Absteiger DJK Arminia Klosterhardt in sein Auswärtsspiel bei DJK Arminia Lirich, schließlich wiesen die Gäste nach bislang sechs absolvierten Partien bereits zehn Punkte mehr auf der Habenseite vor. Dieser Favoritenrolle wurde Klosterhardt dann auch gerecht und ließ auf dem Feld keinerlei Zweifel aufkommen: Zwar war es zu Beginn der Gastgeber, der durch den Treffer von Ugochukwu Akubuike in Führung ging, doch Niklas Gehrmann glich noch vor dem Seitenwechsel aus. Im zweiten Abschnitt sorgten dann Max Langerbein, Jan-Niklas Pia und Hamza Velic für die Vorentscheidung, bevor erneut Akubuike zuschlug und auf 2:4 verkürzte. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beirren und markierten durch Samuel Zegadlo in der Schlussminute die endgültige Entscheidung.

Für ganz klare Verhältnisse sorgte währenddessen der Vogelheimer SV, der Kontrahent FC Blau-Gelb Überruhr im direkten Duell nicht den Hauch einer Chance ließ. Der VSV, der aufgrund des klaren Punkte-Polsters von 14 Zählern auf den Landesliga-Absteiger favorisiert in die Begegnung gingen, dominierte das Ligaschlusslicht nach Belieben: Nachdem Can Funke die Vogelheimer nach einer halben Stunde per Doppelschlag in Führung brachte, legten Naoufal Nouri und erneut Funke noch vor der Pause die Tore zum 4:0-Pausenstand bei. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn war es dann abermals Funke, der zum vierten Tagestreffer vollendete und die Partie bereits in den Anfangsminuten des zweiten Durchgangs endgültig entschied, ehe Teruhisa Okabayashi und ein Doppelschlag von Joker Ayman Jalti in der Schlussphase den Schlusspunkt setzten.

Das letzte Duell des Spieltags war dann Ligaprimus Rot-Weiß Essen II vorbehalten, der es vor heimischer Kulisse mit Lokalrivale Fatihspor Essen 2001 zutun bekam. Die noch ungeschlagenen Hausherren gingen den Kontrahenten aus dem Mittfeld des Tableaus klar favorisiert in die Partie, und bestätigten diese Rolle dann auch auf dem Feld: Burak Bahadir, Marcel Platzek und Luiz-Simon Kreisköther schossen die RWE-Reserve bereits im ersten Durchgang auf die Siegerstraße, ehe sowohl Platzek als auch Kreisköther in Halbzeit zwei erneut zuschlugen. In der Schlussviertelstunde war es dann Jan-Luca Geurtz, der den 6:0-Endstand besiegelte. Somit thront der Aufsteiger auch nach Spieltag sieben an der Spitze, während der Stadtrivale im Tabellenmittelfeld verbleibt.