BZL 12: Topspiele zum Restart Die Spieltags-Vorschau in der Bezirksliga 12 von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: David Zimmer

Die Winterpause ist endlich vorbei und die Amateurligen in Westfalen stehen in den Startlöchern. Auch auf den Plätzen im fußballerischen Münsterland wird es ab dem kommenden Wochenende wieder heiß hergehen. Hier ist die Vorschau auf den 17. Spieltag in der Bezirksliga 12.

Kann Mecklenbeck die Siegesserie ausbauen? Im Münsteraner Stadtderby treffen am Sonntagnachmittag Münster 08 und Wacker Mecklenbeck aufeinander. Die Nullachter sind Tabellenführer und gelten als diesjähriger Topfavorit für den Aufstieg in die Landesliga. Mit dem noch offenen Nachholspiel gegen den SV Büren in der Hinterhand führen sie die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den SC Greven 09 an. Die Elf von Trainer Klas Tranow legte eine beinah tadellose Hinrunde aufs Parkett und holte 38 von 45 möglichen Punkten. Doch zum Ende des abgelaufenen Kalenderjahres zeigten auch die übermächtig scheinenden Münsteraner erste, wenn auch kleinere, Anfälligkeiten. Die erste und bislang einzige Niederlage der Saison setzte es gegen den Aufsteiger TSV Handorf, in der darauffolgenden Woche rettete 08 im Duell mit Germania Hauenhorst mit einem Last-Minute-Ausgleich ein Remis, ebenfalls gegen einen Aufsteiger. Im Gipfeltreffen mit dem SC Greven 09 glich Florian Post in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand aus. Vielleicht einfach nur das Glück des Tüchtigen, möglicherweise aber auch erste Ermüdungserscheinungen.

Trotz der vereinzelten Punktverluste gegen Ende der Hinrunde zeigt die Formkurve der Nullachter gut nach oben. Das einzige Team der Liga, welches zuletzt formstärker war, ist der kommende Gegner: die DJK Wacker Mecklenbeck. Mit fünf Siegen in Serie legte der Münsteraner Stadtteilklub einen perfekten Schlussspurt hin und kletterte in der Tabelle bis auf Rang fünf. Soll die Serie halten, muss Mecklenbeck im wohl härtesten Spiel der Spielzeit auch den Tabellenführer aus dem Weg räumen. Ein "Kunststück", das Wacker in der vergangenen Saison jedoch bereits gelang: Im Rückspiel siegte der Underdog mit 1:0. Greven will Revanche für das Hinspiel Sollte der Tabellenführer am Sonntag wirklich Punkte lassen, will mit dem SC Greven 09 der ärgste Verfolger unbedingt zur Stelle sein. Nullacht als Tabellenführer schon an diesem Wochenende abzulösen wird für die Grevener zwar nicht machbar sein, so könnten sie aber mit 38 Punkten gleichziehen. Bevor man in der Schöneflieth von der Tabellenführung träumt, gibt es jedoch noch einige hartnäckige Aufgaben zu bewältigen. Angefangen mit einem Gegner, an dem 09 im Hinspiel noch scheiterte. Der Steinfurter Aufsteiger Germania Hauenhorst siegte im Auswärtsspiel in Greven mit 1:3 und setzte damit gleich am zweiten Spieltag ein riesiges Ausrufezeichen an den Rest der Liga.