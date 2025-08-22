BZL 12: Topspiel in Hauenhorst, Kellertreffen in Handorf

Die Tabellenspitze der Bezirksliga 12 gibt in weiten Teilen ein erwartbares Bild ab: Innerhalb der ersten Ränge tummeln sich Ligafavoriten wie Münster 08, Concordia Albachten oder Greven 09. Unter den noch verlustpunktfreien Mannschaften sind aber auch noch der SV Mauritz und Aufsteiger Germania Hauenhorst! Und genau das wird sich am Sonntag ändern.

Im Hauenhorster Waldparkstadion treffen dann die beiden Senkrechtstarter aufeinander. Dort dürften die Zuschauer ein Spiel auf hohem Niveau sehen, so fertigte Mauritz vergangenen Spieltag den TSV Handorf mit 8:1 ab, Germania Hauenhorst bezwang mit Greven 09 einen der absoluten Ligariesen. Ordentlich Schwung also in diesem unerwarteten Topspiel.

Vom oberen Ende der Tabelle an das untere − der TSV Handorf und der SV Büren sind in der laufenden Spielzeit noch sieglos. Der letztjährige Aufsteiger aus Büren hatte mit dem SC Münster 08 zum Auftakt gleich ein richtig dickes Brett zu bohren, am zweiten Spieltag musste man sich dem 1. FC Nordwalde erst spät geschlagen geben. Vom einem echten Fehlstart zu sprechen wird der Bürener Situation also definitiv nicht gerecht. Zudem erledigte der SVB seine Pflicht im Kreispokal Tecklenburg und zog gegen den B-Ligisten SV Dickenberg in die zweite Runde ein.

Andere Gefühlslage beim TSV Handorf: Der Münsteraner Aufsteiger startete mit einem 1:3 gegen Greven 09 trotz Niederlage durchaus respektabel in die Saison − Doch dann: 8:1 im Nachbarschaftsduell gegen den SV Mauritz. Spätestens hier deutete sich schonungslos klar an, was für eine Herausforderung der Klassenerhalt für den TSV wird. Der nächste Dämpfer folgte unter der Woche: Im Kreispokal Münster ist für Handorf bereits in der ersten Runde Schluss. Und das gegen den A-Ligisten Gelb-Schwarz Hohenholte (1:2). Keine guten Vorzeichen für das wichtige Duell gegen Büren am Sonntag.

Alle Partien des dritten Spieltag im Überblick:

Do, 20:00

SV Concordia Albachten : SC Greven 09 1:2

So, 15:00

Borghorster FC : SV Teuto Riesenbeck

SV Germania Hauenhorst : DJK SV Mauritz

TSV Handorf : SV Büren

1. FC Nordwalde : DJK Wacker Mecklenbeck

TuS Graf Kobbo Tecklenburg : TuS Altenberge

VfL Wolbeck : SuS Neuenkirchen II

So, 15:30

SC Münster 08 : SC Falke Saerbeck