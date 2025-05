BZL 12: Münster empfängt Emsdetten zum großen Meisterschafts-Duell!

Vier Spiele sind in der Bezirksliga noch zu gehen. Und dieser 27. Spieltag hat es sowas von in sich! Zum einen wäre da natürlich das Topspiel zwischen Münster 08 und Emsdetten 05 − aber auch am anderen Ende der Tabelle zeichnet sich ein Herzschlagfinale ab: Germania Horstmar hat im Heimspiel gegen Kobbo Tecklenburg wohl die letzte Chance, den spektakulären Turnaround zum Klassenerhalt einzuleiten.

Seit dem 14. Spieltag führt Emsdetten 05 die Liga ununterbrochen von der Tabellenspitze an. Vier Spiele vor dem Saisonende ist die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga für die 05er zum Greifen nah. Mit allem Respekt für die noch kommenden Gegner des Spitzenreiters, das Spiel in Münster sollte im Falle eines Sieges den Aufstieg wohl so gut wie perfekt machen. 05 würde mit drei restlichen Spielen auf acht Punkte wegziehen, müsste dann in den Spielen gegen Neuenkirchen II, Nordwalde und Mecklenbeck lediglich noch zwei Zähler einfahren um den Triumph endgültig unumstößlich zu machen.

Dafür muss das wohl härteste Auswärtsspiel der gesamten Saison aber auch erst einmal gezogen werden: Nullacht gewann 12 von insgesamt 13 Heimspielen und ließ in all diesen Partien nur acht Gegentore zu − ligaweit absolut einsame Spitze. Ein richtig dickes Brett, was die Mannschaft von 05-Coach Daniel Apke da also zu bohren hat, das ist ohnehin klar. Im Falle eines Sieges für die Münsteraner bekommt der neutrale Beobachter der Liga noch einmal ein wahnsinnig packendes Saisonfinale geboten. 08 würde auf zwei Punkte an den Ligaprimus heranrücken und am Wasserturm das große Zittern beginnen lassen. Das Restprogramm der Emsdettener haben wir gerade schon einmal thematisiert. Der durchschnittliche Tabellenplatz der Restgegner Emsdettens beträgt 6,66. Ein mehr als anspruchsvolles Restprogramm also. Diesen Wert toppt 08 gar, der durchschnittliche Gegner der Münsteraner belegt genau Tabellenplatz 6: Mit Greven und Borghorst haben es die Nullachter auch nach dem großen Spiel gegen Emsdetten nicht weiter leicht.

Fazit: Die Emsdettener gehen natürlich mit einer aussichtsreicheren Ausgangssituation in das Spitzenduell. Eine Niederlage würde aus Sicht der Gäste zwar wieder mehr Spannung in das Aufstiegsrennen geben, aufgrund des schweren Restprogramms Münsters bliebe der Aufstieg jedoch trotzdem näher bei den Emsdettenern. Fügt 05 den Münsteranern die zweite Heimniederlage der Saison zu, ist das Meisterschafts- und Aufstiegsrennen aller Voraussicht nach gelaufen. Also wartet am Sonntag gewissermaßen ein erster Matchball auf den Tabellenführer.