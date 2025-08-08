BZL 12: Handorf direkt gefordert, Saerbeck fährt zum Nachbar

Der Amateurfußball ist wieder zurück! Die ersten Spiele der Kreis- und Verbandspokale sind absolviert, die Vorbereitung samt Testspielen liegt hinter uns. Und so startete auch bereits die Bezirksliga 12 in die Saison 2025/26, denn schon am Donnerstagabend eröffneten Concordia Albachten und der VfL Wolbeck die neue Spielzeit (3:1). Welche der Sonntags-Partien am meisten Zündstoff versprechen, erfahrt ihr hier.

Neue Saison, neue Namen − auch wenn die Aufsteiger allen Fachkundigen bekannt sein sollten. Mit dem SC Falke Saerbeck, dem TuS Altenberge und dem SV Germania Hauenhorst kehren drei Vereine, die bereits in jüngerer Vergangenheit in der Bezirksliga antraten, zurück in den überkreislichen Fußball. Der TSV Handorf hingegen fand nach über zehnjähriger Abstinenz den Weg zurück in die Bezirksliga 12. Zuletzt war der Münsteraner Klub in der Saison 2013/14 dort vertreten.

Eines ändert sich für die Neulinge jedoch zumindest am ersten Spieltag nicht − die Wege bleiben eher kurz. Germania Hauenhorst und der TSV Handorf spielen ohnehin vor heimischem Publikum, der TuS Altenberge fährt nur eine gute Viertelstunde zum Borghorster FC und Falke Saerbeck sollte den Weg zum Nachbarn aus Riesenbeck ebenso schnell hinter sich gelegt haben.

Welpenschutz gibt es zum Comeback aber ganz und gar nicht − vor allem Altenberge und Handorf bekommen es zum Ligaauftakt mit zwei Brechern zu tun. Der TuS tritt beim letztjährigen Tabellenvierten Borghorster FC an. Die Mannschaft von Trainer Roland Jungfermann ist weitestgehend zusammengeblieben, lediglich Nicolas Mocciaro verließ die Piggenadler Richtung Nordwalde. Hinzugekommen sind jedoch so einige Nachwuchskicker, sowohl aus der eigenen Jugend, wie auch extern. Außerdem verstärken Steffen Köhler (TuS Laer) und Yannick Ruhoff (Germania Horstmar) den Kader des BFC. Für so einige Beobachter schickt Borghorst sich dieses Jahr an, ganz oben mitzuspielen, nachdem man letzte Saison lange im Dunstkreis der Liga-Giganten verbleiben konnte.