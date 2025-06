BZL 12: Greven stößt 08 vom Relegationsplatz, Roxel holt ersten Sieg

Eine weitere Saison in der Bezirksliga 12 ist in den Büchern. Eine packende Saison 2024/25 sorgt auch an ihrem letzten Spieltag noch für die ein oder andere Überraschung. Ein tragisches Ende nahm die Spielzeit vor allem für den SC Münster 08.

In einem Herzschlagfinale stößt der SC Greven 09 den SC Münster 08 kurz vor Saisonende vom zweiten Platz. Dass der direkte Aufstieg in die Landesliga für die Münsteraner nicht mehr möglich ist, hat sich schon vor einigen Wochen bewahrheitet. Nun rutscht 08 sogar auf den dritten Tabellenplatz − und wird somit auch nicht an der Aufstiegsrelegation teilnehmen.

Dabei musste Münster "nur" einen Sieg holen, damit wäre der zweite Rang gesichert. Gegner der Nullachter war am vergangenen Sonntag jedoch der Tabellenvierte Borghorster FC. Bereits im Hinspiel stellte sich der BFC als äußerst unangenehmer Gegner heraus und siegte auswärts in Münster mit 1:2. Im Rückspiel in Borghorst starteten die Münsteraner genau wie im Hinspiel gut in die Partie und erzielten die Führung zum 0:1 (37'). Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatte 08 das Spiel im Griff, bekamen in der 60. Spielminute einen Elfmeter zugesprochen. Borghorsts Schlussmann Jannik Anselmi entschied das Duell mit dem Elfer-Schützen Luis Potthoff jedoch für sich und hielt seine Mannschaft so im Spiel. Im Nachgang ließen die Gäste weitere Hochkaräter liegen. "Wer die Dinger vorne nicht macht, bekommt sie hinten" − der Klassiker unter den fachmännischen Fußballfloskeln sollte sich auch in diesem Spiel bewahrheiten: So dreht der BFC binnen weniger Sekunden das Spiel, nach dem erst Lyon Meyering zum Ausgleich (73') und im blitzartigen Anschluss Tom Wessels zur Führung traf (74'). Zwar kommen die Gäste aus Münster noch einmal heran, Rui Guimares stellte in der 81. Minute auf 2:2, für die erneute Führung reicht es jedoch nicht mehr. Eine zerfahrene Schlussphase, nach Ablauf der regulären Spielzeit werden mit Luis Potthoff (90'), Jonas Schäfer (90+6') und Julian Kramm (90+7') drei Nullachter, sowie Torben Schlieckmann (90+4') auf Seiten der Gastgeber vom Platz gestellt.

Im Parallelspiel erfüllte der SC Greven 09 seine Pflichtaufgabe und siegte dank eines Doppelpacks von Marcel Lukas (45+1', 48') gegen den SuS Neuenkirchen II mit 2:0. Durch den Sieg sammelt 09 die Zähler 64, 65 und 66 und überholt somit den SC Münster, die nach 30 Spieltagen auf 65 Punkte kommen. Das Team von Julian Lüttmann bekommt in der Aufstiegsrelegation, bei der alle Zweitplatzierten der westfälischen Bezirksligen um den letzten Aufstiegsplatz spielen, die Chance das begehrte Ticket für die Landesliga zu lösen. Im ersten Relegationsspiel trifft 09 am kommenden Sonntag auf den FC Castrop-Rauxel aus der Bezirksliga 10.