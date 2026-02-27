BZL 12: Greven empfängt Albachten, Borghorst in Riesenbeck unter Druck

Das heiß herbeigesehnte Wiedersehen mit dem Aufsteiger Germania Hauenhorst fiel für den SC Greven 09 am letzten Wochenende sprichwörtlich ins Wasser. Wetterbedingt musste das Spiel im Waldpark verschoben werden, und so gibt der Tabellenzweite nun sein Comeback aus der Winterpause vor heimischem Publikum.
Weniger ansehnlich dürfte das Duell, das da am Sonntag auf uns wartet, aber deshalb nicht werden. Der SV Concordia Albachten gastiert in der Schöneflieth. Der Tabellenfünfte spielt eine solide Runde, steht mit 30 Zählern derzeit nur fünf Punkte hinter 09. Das Hinspiel im August letzten Jahres konnten die Grevener mit 1:2 für sich entscheiden, in der vergangenen Saison siegte auswärts in Greven jedoch die Concordia (1:2). Ein erneuter Sieg in der Schöneflieth könnte Albachten in der Tabelle auf den direkten Verfolgerposten des Führungsduos Münster 08/Greven 09 katapultieren. Mauritz und Nordwalde, die derzeit auf den Rängen vor der Concordia stehen, haben mit Hauenhorst und Mecklenbeck jeweils knifflige Aufgaben vor sich.
Der kommende Spieltag hat also das Potenzial, die Verfolgergruppe hinter der Tabellenspitze ordentlich durchzumischen. Ob die Konkurrenz enger an den Ligaprimus aus Münster, der beim SC Falke Saerbeck aufläuft, heranrücken kann oder ob die Lücke nach Sonntag weiter aufklaffen wird, bleibt abzuwarten.
Es sind harte Zeiten für den Borghorster FC, der die letzte Saison noch auf einem starken vierten Tabellenplatz beendete. Der letzte Ligasieg ist mittlerweile über vier Monate her − im Oktober siegte die Mannschaft von Roland Jungfermann über den Aufsteiger TSV Handorf mit 3:1. Die magere Bilanz seitdem: Sechs Spiele, drei Remis und drei Niederlagen. In der Tabelle bedeutete das den Fall vom fünften auf den zehnten Platz.
Mit 23 Punkten auf der Habenseite braucht sich der BFC zwar nun wirklich keine Sorgen um eine Verwicklung in den Abstiegskampf machen, so ist man noch 14 Punkte von der Abstiegszone entfernt. Die Ambitionen nach dem starken letzten Jahr dürften in Borghorst jedoch woanders liegen. Um die Trendwende einzuleiten, kommt das Spiel gegen den SV Teuto Riesenbeck gelegen, denn das Schlusslicht der Tabelle startete ebenfalls mit einer Niederlage in das Pflichtspieljahr 2026 (2:5 gegen den TuS Altenberge). Nicht nur stellen die Teutonen mit nur 19 Toren die harmloseste Offensive, mit 68 Gegentoren ist man auch Schießbude der Liga. Trotz dieser niederschmetternden Zahlen bleibt der Klassenerhalt für Riesenbeck in greifbarer Nähe. Zum derzeitigen Abstiegstrio Riesenbeck, Tecklenburg und Büren gesellt sich der SuS Neuenkirchen II, der mit elf Punkten zwar auf dem rettenden dreizehnten Tabellenplatz steht, damit aber nur zwei Zähler vor Büren und Tecklenburg sowie drei Punkte vor Teuto Riesenbeck.
Ein, trotz der anhaltenden Ergebniskrise des BFC, immer noch überraschender Sieg gegen den Tabellenzehnten würde Teuto also aus dem Stand wieder ganz nah an den Klassenerhalt bringen.
So, 01.03, 12:45
DJK Wacker Mecklenbeck : 1. FC Nordwalde
So, 01.03, 15:00
SV Teuto Riesenbeck : Borghorster FC
DJK SV Mauritz : SV Germania Hauenhorst
SV Büren : TSV Handorf
SC Falke Saerbeck : SC Münster 08
TuS Altenberge : TuS Graf Kobbo Tecklenburg
SuS Neuenkirchen II : VfL Wolbeck
So, 01.03, 15:30
SC Greven 09 : SV Concordia Albachten