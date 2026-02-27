BZL 12: Greven empfängt Albachten, Borghorst in Riesenbeck unter Druck Die Spieltags-Vorschau in der Bezirksliga 12 von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mario Gerken

Verschobener Restart in der Schöneflieth Das heiß herbeigesehnte Wiedersehen mit dem Aufsteiger Germania Hauenhorst fiel für den SC Greven 09 am letzten Wochenende sprichwörtlich ins Wasser. Wetterbedingt musste das Spiel im Waldpark verschoben werden, und so gibt der Tabellenzweite nun sein Comeback aus der Winterpause vor heimischem Publikum. Weniger ansehnlich dürfte das Duell, das da am Sonntag auf uns wartet, aber deshalb nicht werden. Der SV Concordia Albachten gastiert in der Schöneflieth. Der Tabellenfünfte spielt eine solide Runde, steht mit 30 Zählern derzeit nur fünf Punkte hinter 09. Das Hinspiel im August letzten Jahres konnten die Grevener mit 1:2 für sich entscheiden, in der vergangenen Saison siegte auswärts in Greven jedoch die Concordia (1:2). Ein erneuter Sieg in der Schöneflieth könnte Albachten in der Tabelle auf den direkten Verfolgerposten des Führungsduos Münster 08/Greven 09 katapultieren. Mauritz und Nordwalde, die derzeit auf den Rängen vor der Concordia stehen, haben mit Hauenhorst und Mecklenbeck jeweils knifflige Aufgaben vor sich.

Der kommende Spieltag hat also das Potenzial, die Verfolgergruppe hinter der Tabellenspitze ordentlich durchzumischen. Ob die Konkurrenz enger an den Ligaprimus aus Münster, der beim SC Falke Saerbeck aufläuft, heranrücken kann oder ob die Lücke nach Sonntag weiter aufklaffen wird, bleibt abzuwarten. Borghorst will freien Fall beim Schlusslicht stoppen Es sind harte Zeiten für den Borghorster FC, der die letzte Saison noch auf einem starken vierten Tabellenplatz beendete. Der letzte Ligasieg ist mittlerweile über vier Monate her ­− im Oktober siegte die Mannschaft von Roland Jungfermann über den Aufsteiger TSV Handorf mit 3:1. Die magere Bilanz seitdem: Sechs Spiele, drei Remis und drei Niederlagen. In der Tabelle bedeutete das den Fall vom fünften auf den zehnten Platz.