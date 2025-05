BZL 12: Emsdetten sichert Landesliga-Aufstieg, Horstmar steigt ab

Der drittletzte Spieltag in der Bezirksliga 12 ist gespielt und hat einige der letzten offenen Entscheidungen geklärt: Emsdetten 05 belohnt sich für eine enorm starke Saison mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Landesliga, Germania Horstmar tritt nach der Niederlage in Borghorst den Weg zurück in den Kreisliga an.

Wieder der doppelte Schomaker − 05 krönt sich zum Meister

Mit einem ungefährdeten 4:1-Heimsieg gegen den SuS Neuenkirchen II konnte der Ligaprimus Emsdetten 05 am gestrigen Sonntag die Meisterschaft in der Bezirksliga 12 und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga dingfest machen. Erneut einer der Helden des Tages: Marius Schomaker, der nach seinem spielentscheidenden Doppelpack gegen Münster 08 am vorangegangenen Spieltag wieder doppelt netzt. Durch seine vier Tore in den beiden letzten Spielen zieht Marius mit seinem Bruder Jonas Schomaker in der Torschützenliste gleich (jeweils 16 Tore). Mit zusammen 32 Treffern haben die Schomakers einen bedeutenden Anteil am Aufstieg der 05er.